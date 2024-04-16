Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hintli işçiler çalışırken, Türk işçilere jop ve biber

Sendikalı Türk işçileri kanunsuz şekilde çıkaran Lezita, Hindistan'dan getirilen işçileri çalıştırırken, jandarma protesto yapan çalışanlarına sert müdahalede bulundu

16 Nisan 2024 Salı 19:54
Hintli işçiler çalışırken, Türk işçilere jop ve biber






Hintli işçiler çalışırken, Türk işçilere jop ve biber

İzmir'de kurulu ünlü piliç markas Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale geldi, 8 işçi hastaneye kaldırılırken, 18 kişi gözaltında alındı.

Jandarma, Letiza'da greve çıkan işçilere bu akşam saatlerinde çok sert müdahale etti. Müdahalede 18 işçi gözaltına alınırken, 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Abalıoğlu Grubuna ait Lezita’da, işverenin toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine greve giden işçiler 41 gündür hakları için direniyor.

Kolluk güçleri, gün boyu fabrika önünde direnen işçilere akşam saatlerinde müdahale etti. 15 işçi ve 3 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesinde yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Lezita Türk işçileri çıkardı, Hindistanlı'ları aldı
Lezita Türk işçileri çıkardı, Hindistanlı'ları aldı
Lezita'dan ağzının tadını bilenlere
Lezita'dan ağzının tadını bilenlere
Abalıoğlu markası Lezita'nın hedefi ilk üç
Abalıoğlu markası Lezita'nın hedefi ilk üç
Lezita'dan soğutuculu beslenme çantası kampanyası
Lezita'dan soğutuculu beslenme çantası kampanyası
Anahtar Kelimeler:
Lezita
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da teleferik kabusu sona erdi | 13 gözaltı var
Antalya'da teleferik kabusu sona erdi | 13 gözaltı var
Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu
Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu
Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi
Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi
Teleferik hattında can pazarı | Ölü ve yaralılar var
Teleferik hattında can pazarı | Ölü ve yaralılar var
Ünlü döner markasının ürününde skandal görüntüler
Ünlü döner markasının ürününde skandal görüntüler
Afganlı hırsızlık çetesi temizlik işçisini mağdur etti
Afganlı hırsızlık çetesi temizlik işçisini mağdur etti
Tacizci lise müdürü serbest bırakıldı, tepki yağdı
Tacizci lise müdürü serbest bırakıldı, tepki yağdı
Mazbata töreninde MHP'li meclis üyesi CHP'li üyeye saldırdı
Mazbata töreninde MHP'li meclis üyesi CHP'li üyeye saldırdı
Adliye zabıt katibi çetesi 80 milyon lira dolandırmış
Adliye zabıt katibi çetesi 80 milyon lira dolandırmış
Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü
Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim