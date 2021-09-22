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İşsiz vatandaş benzin dökerek canına kıydı

İşsiz hükümlü Eyüp Dal’ın, kemdisine iş verilmemesi üzerine kendisini yaktığı Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi'nde, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun iki yeğeninin yanısıra, 'manevi oğlu' olarak bilinen kişinin istihdam edildiği ortaya çıktı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:43
İşsiz vatandaş benzin dökerek canına kıydı

İşsiz vatandaş benzin dökerek canına kıydı



Gaziantep'te bir süre cezaevine kaldıktan sonra tahliye olan ve çeşitli kurumlara hükümlü kadrosundan iş arayan, 36 yaşındaki Eyüp Dal, 16 Mayıs 2019'da İŞ-KUR üzerinden hükümlülük kontenjanından iş başvurusunda bulunduğu Şahinbey Belediyesi'nden de olumsuz yanıt alınca belediyenin girişinde kendisini yakmış, 4 gün sonra da yaşamını yitirmişti.

BAŞKANIN İKİ YEĞENİ AYNI BELEDİYEDE

Eyüp Dal'ın 5 yıl aramasına rağmen iş bulamadığı, son umut olarak başvurup olumsuz yanıt alınca da kendisini yaktığı Şahinbey Belediyesi'nde ise AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun iki yeğeninin çalıştığı ortaya çıktı. Başkanın yeğenlerinden İhsan İyibiçer'in Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğu, diğer yeğeni Cihan İyibiçer'in ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Ayrıca, belediye çalışanlarının Başkan Tahmazoğlu’nun ‘Manevi oğlu’ olarak bildiği ve Tahmazoğlu’nun mali müşavirlik yaptığı dönemden buyana yanında çalışan Ali Çiftçi’nin de Özel Kalem’de istihdam edildiği ileri sürüldü. Başkanın iki yeğeninin belediye kadrosunda çalıştırılmasının kurum içerisinde eleştirildiği de ifade edildi.


AİLENİN MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Olayın basına yansıması üzerine AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Eyüp Dal'ın asıl sorununun iş bulma kaygısından ziyade, sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu ileri sürülmüş, her gün belediyeye çok sayıda iş başvurusu yapıldığı ve başvuruların İŞ-KUR'a yönlendirildiği de ileri sürülmüştü. Başkan Tahmazoğlu'nun açıklamasında ayrıca, Eyüp Dal'ın ailesinin mal varlığı da kamu oyuyla paylaşılmıştı.Bu açıklamaya tepki gösteren acılı aile, Eyüp Dal'ın borcu yüzünden icralık olduğunu ve İŞ-KUR tarafından Şahinbey Belediyesi'ne yönlendirildiğini belirterek, “Önce kendisine burada hükümlü kadrosunda işe başlayacağı yolunda bilgi açıklama yapılmıştı. Bu haber üzerine de çok  sevinmişti. Ancak, sonraki gidişinde olumsuz cevap verilince kendisini yaktı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mal varlığımızı açıklanacağına, sigortası, borçları sorgulansaydı” şeklinde açıklama yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepİntihar
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