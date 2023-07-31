İstismarcı öğretmen kayıplara karıştı



Hatay'da bir okulda görev yapan Murat Sağıroğlu, toplam 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunup görüntüleri kaydetti. Bir öğrencinin şikâyeti üzerine tutuklanan Murat Sağıroğlu mahkeme kararından kısa süre önce tahliye edildi. 158 yıl hapis cezasına çarptırılan Sağıroğlu henüz bulunamadı.

Hatay'da Murat Sağıroğlu adındaki beden eğitimi öğretmeni, ortaokul çağındaki 10 öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

158 yıla yakın hapis cezası verilen Sağıroğlu karardan önce tahliye edildi ve hala bulunamadı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre yaşananlar, cinsel istismara maruz kalan öğrencilerden birinin ifadesiyle ortaya çıktı. H.Y., ifadesinde, cinsel istismarın 11 yaşındayken başladığını ve 5 sene boyunca sürdüğünü aktardı.

Dava dosyasına göre Murat Sağıroğlu, öğrencileri çektiği görüntülerle tehdit etti ve.’ye öğretmen arkadaşlarıde cinsel istismarda bulundu.

Habere göre yaşananlar öğrenci H.Y.'nin nişanlanmasıyla ortaya çıktı. Sağıroğlu’nun H.Y.’yi sürekli alıkoyması nişanlısının dikkatini çekti H.Y. kendisine bunu yaşatanlardan şikâyetçi oldu. İlk ifadesinde öğretmenleri ve Murat Sağıroğlu’nun defalarca kez istismarına uğradığını anlatan H.Y., “Okumak istiyordum. Başıma gelenler karşısında ailem beni öldürür diye korktum. Kimseye anlatamadım” dedi.

Sağıroğlu’nun, kendi ablasına, okuldan başka arkadaşlarına da aynı şeyleri yaşattığını söyleyerek mağdur isimlerini sıraladı.

KARARDAN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ, HALA BULUNAMADI

Öğretmenler Murat Sağıroğlu, Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile Sağıroğlu’un kuzeni Özmen Ö. hakkında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun basit cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'reşit olmayanla cinsel lişki', '.ocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Ancak yargılama sürecinde karardan hemen önce Murat Sağıroğlu tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Sağıroğlu hakkında 158 yıla yakın hapis cezası verildi. Dosya istinaf mahkemesine gitti.



