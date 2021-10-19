Kamu emekçileri hukuksuzluğa karşı meydanlara çıktı





Platformun önemli bileşenlerinden olan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN)’nın Genel Başkanı Özlem Akarken, “Bağımsız Kamu Sendikaları ve Platformları ve SAHİM-SEN olarak Anıtpark’ta bir araya geldik. Eylemde sağlık emekçilerine karşı uygulanan haksızlıklara ve sistemin işlememesine neden olan adaletsiz kararlara dönük hep birlikte sesimizi yükselttik” dedi.

Bağımsız Kamu Sendikaları ve Platformları, Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi. “Açlık ve yoksulluğa mahkum eden satış sözleşmesine ve yüzde 1 kota dayatmasına karşı birlikte mücadele için Anıtpark’tayız” sloganıyla toplanan sendikalar, “ Ek gösterge, Alınan unvanların geri verilmesi, 2020 de başvurusu yapılıp 24 Eylül 2021’de mülakat sınavı da biten unvan değişikliği sınavının mülakat sınav sonuçlarının 15 Ekim 2021 de açıklanması, bir kereye mahsus yardımcı hizmetler sınıfının eğitim öğretime göre sınıflarının değişmesi, 5 dakikalık muayene süreleri, liyakatsiz atamalara, Aile Hekimleri Sözleşmesi ve yüzde 1” haksızlıklarına karşı ses yükseltti. Platform içerisindeki sendikalardan biri olan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN)’nın Genel Başkanı Özlem Akarken, “Uzun süredir haksızlıklarla boğuşan sağlık emekçilerimiz için böyle bir eylem son derece önemliydi. Sağlık emekçileri olarak bu haksızlıklara “Dur” demek için Anıtpark’ta buluşup hukuksuzluğa karşı sesimizi yükselttik” ifadelerini kullandı.

“HUKUKSUZLUĞUN BİR AN OLSUN PEŞİNİ BIRAKMADIK”

Anıtpark’ta bir araya gelen sendikalar, Türkiye’de sağlık emekçilerinin temel sorunlarından biri olmayı sürdüren toplu sözleşme ikramiyesi alabilmek için yüzde 1 barajını geçen sendikalara üye olma şartına tepki gösterdi. Ayrıca alanda, daha önce sağlık çalışanlarına verilen artırımlı nöbet ücretinin, Danıştay kararıyla bozulmasıyla sağlıkçılardan geri istenmesi durumuna karşı da ses yükselten kalabalık, hak kayıplarına karşı bir ağız oldu. Özlem Akarken, “ Sağlık çalışanlarının daima yanında olduk ve olacağız. Böylesine bir hukuksuzluk karşısında durup sesimizi yükselterek sağlık emekçilerine karşı işlenen hukuksuzluğun peşini bırakmayacağımızı bir kez daha gösterdik” dedi. Akarken, “ Ayrıca yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile aile hekimliği çalışanlarını işçi statüsüne indirgeyip, özlük haklarını ellerinden alan haksız uygulamaya karşı da alanda boy gösterdik. ” sözlerini sarf etti.

“BÜTÜN HAKSIZLIKLARA KARŞI TEK SES OLDUK”

Özlem Akarken, seçim vaatleri arasında olmasına rağmen yıllardır yürürlüğü girmeyen 3600 ek gösterge ile ilgili de alanda tavır takındıklarını belirtip, sağlık çalışanlarını da kapsayan ek göstergenin kamu emekçileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Akarken, “İktidarın seçim vaadi olmasına rağmen henüz konuyla ilgili adım atılmamış olan 3600 ek gösterge ile ilgili de emekçilerin haklı taleplerini dile getirdik Her meslek grubunun ek gösterge düzenlemesine ihtiyacı var” dedi. Hak kayıplarına karşı her zaman seslerini çıkaracaklarını ve sendikaların sindirilemeyeceğini anlatan Akarken, “26 Ağustos 2016 tarihinde çıkartılan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 33 askeri hastane Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Bu hastanelerde çalışan subay, astsubay ve sivil memurların özlük hakları ve konumları ise hala çözüme kavuşturulmadı. Son olarak binlerce sağlık astsubayının ve sivil memurun hak ederek kazandığı sertifikalardaki unvanları da ellerinden alındı. TSK’dan devrolan sağlıkçıların özlük hakları yok sayılıyor. Bu vatan savunmasında mesai mefhumu gözetmeden yıllarda çalışmış kişilere yapılan büyük bir hukuksuzluk örneğidir” ifadelerini kullandı.