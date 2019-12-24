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Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi

Polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan kapkaççı, adliye çıkışında bisikletini çantasını parasını telefonunu çaldığı mağdurlardan özür diledi.

24 Aralık 2019 Salı 16:24
Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi

Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi


Çok sayıda hırsızlık ve kapkaç olayına adı karışan ve polis tarafından her yerde aranan M.T, tutuklanınca cezaevi yolunda tüm kurbanlardan özür dilemeyi ihmal etmedi.

Bursa'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının bisikletli şüphelisi M.T. polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanan M.T., kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişmanım, annemden, eşimden ve tüm mağdurlardan özür dilerim'' diyerek ağladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğunu belirledi. Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.


M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


EŞİNDEN VE ANNESİNDEN DE ÖZÜR DİLEDİ

M.T., adliyeye sevk edilirken, kendini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım. Çok üzgünüm'' diyerek ağladı. Öte M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43
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