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Koronavirüs tüneli | Eğlence mekanı için tünel açmışlar

Koronavirüse karşı alınan önlemleri hiçe sayan eğlence sektöründe bazı mekanlar müşterilerinin hayatını da riske atıyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:02
Koronavirüs tüneli | Eğlence mekanı için tünel açmışlar

Koronavirüs tüneli | Eğlence mekanı için tünel açmışlar


Covid-19 salgını ile mücadele devam ederken turizm faaliyetlerinin de aksamaması için çalışmalar titizlikle sürüyor. Ancak bu kadar özveriye rağmen Bodrum'dan gelen görüntüler pes dedirtti.

Polis, Bodrum Yalıkavak'taki Boel isimli otelin gece kulübü ile ilgili şikayetler üzerine dün gece yarısından sonra harekete geçti. 01.00'den sabah 05.00'e kadar eğlencenin sürdüğü belirlenen mekana polis 03.00'te gitti. Baskında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 00.00'dan sonra müzik ve eğlence kısıtlamasının nasıl delindiği de ortaya çıktı.

MEKANA 'TÜNEL' İLE GİRİŞ

Personel giriş-çıkışlarının yapıldığı koridorun mekana usulsüzce dahil edildiği tespit edilirken burada eğlenen müşterilerin de bulunduğu görüldü. Personel girişinden adeta tünel ile geçilen mekan içindeki kalabalıkta eğlencenin pandemi yokmuş gibi devam etmesi de akıllara durgunluk getirdi.

Polis, Boel Must isimli gece kulübünde yaşananlar dolayısıyla, eğlence mekanı ile birlikte bağlı olduğu otel hakkında tutanak tuttu. Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına ve güvenli turizm protokolüne aykırı davranan işletme hakkında 15 güne kadar kapatma cezası kesildiği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMekanTünel
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