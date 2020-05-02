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Kumrular katliamının zanlısı terörist koronavirüsten kaçmış

Ankara'da 9 yıl önce Kumrular Sokak'ta düzenlenen bombalı saldırının faillerinden PKK'lı katil İhsan A., örgütten koronavirüs korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:49
Kumrular katliamının zanlısı terörist koronavirüsten kaçmış

Kumrular katliamının zanlısı terörist koronavirüsten kaçmış


Türkiye'yi yasa boğan bombalı saldırıların peşpeşe düzenlendiği dönemde 2011 yılında Ankara Kumrular Sokak'ta 5 vatandaşın can verdiği katliamın zanlılarından İhsan A. adlı zanlı yakalandı. Terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinde    n olan ve 2 gün önce Diyarbakır'da yakalanıp tutuklanan terörist İhsan A.'nın, koronavirüs endişesiyle korkup, kente geldiği ortaya çıktı


Başkent'teki Kumrular Caddesi'nde, 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İhsan A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

BABASI EVİNDE TERÖRİST OĞLUNU SAKLAMIŞ

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese dün şafak vakti hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerin de katıldığı operasyonda İhsan A., Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde bulundu.

'KORONA'DAN KORKUP DİYARBAKIR'A GELMİŞ

Evin bahçesine farklı iki sokaktan da giriş olduğu tespit evde, polisleri görünce üst kata çıkıp kaçmaya çalışan İhsan A., yakalanarak gözaltına alındı. PKK'lı terörist İhsan A.'nın, koronavirüse yakalanmamak için korkup iki hafta önce Diyarbakır'a geldiği ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Kumrular SaldırısıPKKTerörSaldırı
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