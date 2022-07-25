Kuzey Irak'tan acı haber | 5 şehidimiz var
Terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bugün de şehit haberi geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile birlikte güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'in şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 uzman çavuş ve 4 korucunun şehit olduğunu açıkladı.
Bakan, açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.