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Kuzey Irak'tan acı haber | 5 şehidimiz var

Irak'ın Kuzey'inde terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe Yıldırım Operasyonu'nda 1 asker, 4 güvenlik korucusu şehit oldu.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:31
Kuzey Irak'tan acı haber | 5 şehidimiz var

Kuzey Irak'tan acı haber | 5 şehidimiz var


Terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bugün de şehit haberi geldi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: 1 uzman çavuş ve 4 korucu şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile birlikte güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'in şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 uzman çavuş ve 4 korucunun şehit olduğunu açıkladı.

Bakan, açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakOperasyon
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