Mardin'de katliam gibi kaza; 19 ölü, çok sayıda yaralı var

Türkiye Gaziantep'te meydana gelen kazanın acısını yaşarken, ikinci acı haber Derik'ten geldi. Derik yakınlarında meydana gelen kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada can kaylbı sayısı sürekli arttı. Son gelen bilgilere göre can kaybı sayısı 19 olarak açıklandı.

Kazada ağır yaralanan 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 19'a yükseldi

Film sahnesi değil

Mardin Derik'te tırın freni patlıyor ve iki araca çarptıktan sonra kahveye giriyor.

Hayatını kaybeden iki kişi ve yaralilar var

Geçmiş olsun ???? pic.twitter.com/UfdwISmk3f — nurse ???? (@nursse_hemsre) August 20, 2022

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.



İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8’i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.



BAKAN KOCA: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı." denildi.

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞALATILDI

Adalet Bakan Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.