Milyonluk sahte fatura vurgunu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 milyonluk sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen F.Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
Edinilen ilk bilgelere göre, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan F.Y.'nin, 29 milyonluk sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı belirtildi.
Yapılan aramalarda ise, 4 hard disk, 6 pos makinesi, 38 mali evrak, farklı firmalara ait 25 kaşe, 115 mali açıdan kıymetli evrak ve dokümanlar ele geçirildi. F.Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.