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Milyonluk sahte fatura vurgunu 

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte fatura çetesi çökertildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:59
Milyonluk sahte fatura vurgunu 

Milyonluk sahte fatura vurgunu 

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 milyonluk sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen F.Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan aranan F.Y.'nin evine baskın düzenlendi.

Edinilen ilk bilgelere göre, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan F.Y.'nin, 29 milyonluk sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı belirtildi.

Yapılan aramalarda ise, 4 hard disk, 6 pos makinesi, 38 mali evrak, farklı firmalara ait 25 kaşe, 115 mali açıdan kıymetli evrak ve dokümanlar ele geçirildi. F.Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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