Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden 'MOSSAD' operasyonu

Çoğunluğu Filistin ve Suriyeli çok sayıda yabancı uyruklu şahsın İsrail gizli servisi MOSSAD adına ajan ajı kurduğunun ortaya çıkarılmasının ardından MİT ikinci kez operasyon düzenledi. Daha önce 68 kişi gözaltına alınırken son operasyonda 7 kişi yakalandı.

02 Şubat 2024 Cuma 11:03
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden 'MOSSAD' operasyonu






MİT ve İstanbul Emniyeti'nden 'MOSSAD' operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye'ye sığınan çok sayıda arap kökenlinin içinde bulunduğu MOSSAD ajan ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD’a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

CASUSLUK AĞI ÇÖKERTİLDİ

MİT, MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiğini tespit etti. 

İsrail İstihbarat Servisi, özel dedektifler aracılığı ile hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Bu 9 kişi para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığı ile MOSSAD’a satıyordu.

Ayrıca MİT, Aralık 2022’de düzenlenen operasyonda MOSSAD’ın özel dedektif ve taktik elemanlarına karşı operasyon gerçekleştirmiş ve 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.
 

Son Güncelleme: 02.02.2024 11:26
Anahtar Kelimeler:
MİTPolisİstanbul PolisiMossadOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binası yıkılacak kadına belediye yöneticisinden ahlaksız teklif
Binası yıkılacak kadına belediye yöneticisinden ahlaksız teklif
Kiliseye silahlı saldırı | 34 kişi hakim karşısında
Kiliseye silahlı saldırı | 34 kişi hakim karşısında
Gezi eylemcilerine saldıran Palalı Sabri öldürüldü
Gezi eylemcilerine saldıran Palalı Sabri öldürüldü
Gebze'de Gazze baskını | 9 saatlik kabus bitti
Gebze'de Gazze baskını | 9 saatlik kabus bitti
Oğuz Erge cinayeti | İzmirli taksiciler isyan etti
Oğuz Erge cinayeti | İzmirli taksiciler isyan etti
Gebze P&G fabrikasına silahlı Gazze baskını
Gebze P&G fabrikasına silahlı Gazze baskını
Behiye'nin Suriyeli katili cezaevinde intihar etti
Behiye'nin Suriyeli katili cezaevinde intihar etti
Filozof Ramazan, Cerrahpaşa'da işyerinde öldürüldü
Filozof Ramazan, Cerrahpaşa'da işyerinde öldürüldü
Yargıtay'ın terör örgütü ilan ettiği grup Ankara'da hilafet istedi
Yargıtay'ın terör örgütü ilan ettiği grup Ankara'da hilafet istedi
Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi
Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim