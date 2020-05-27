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Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı

Türk Musikisi Sanatçısı ve ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı'nın Mudanya'da evinin yakınında denizde ölü bulunması yakınlarını yasa boğdu

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı

Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı


Marmara Bölgesi'nin tanınmış isimlerinden yazar ve Türk Tasavvuf Müziği'nin güçlü yorumcusu Mürşit Kavurmacı Bursa’nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü olarak bulundu. Polis Kavurmacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde uzun süre araştırma yaptı. 

KAYALIKLARIN DİBİNE ÖLÜ BULUNDU

Olay saat 21.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nden, Kurşunlu Mahallesi istikametine gidişte Çamlıbel Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre evinden yürüyüşe diye çıkan Mürşit Kavurmacı uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başladı.

İlahiyatçı ünlü yazarın cesedi evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.

Kavurmacı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkitat başlattı. Kavurmacı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri taziye için evine akın etti.

Bursa'nın yakından tanıdığı bir isim olan Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda "Rahman yücedir" diye yazmış, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyadan haber etmişti.

Kavurmacı, oğlunun asker fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Bayramda asker oğlumun hasreti vardı. Oğlum Alperen'in Manisa'daki yemin törenine tedbir gereği gidemedik. Onu göremeden doğrudan Şırnak Uludere'ye dağıtım yapıldı. O şimdi hala karantinada ve 70 günlük asker" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

MÜRŞİT KAVURMACI KİMDİR?

Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı ilahiyat fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapan Mürşit Kavurmacı, tasavvuf musikisiyle uğraşıyordu. Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders almış, 2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışıyordu. "Aşığım Cemaline" ve "Vakfı Seher" adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, "Hayatın Pusulası" adlı bir de kitap yazmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mürşit Kavurmacı
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