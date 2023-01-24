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Nurcan İnan cinayeti | Evinin önünde öldürüldü

Bursa'da bir mekanda müzisyen olarak sahne alan Nurcan İnan, evlenme teklifini kabul etmediği İzzet A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

24 Ocak 2023 Salı 13:46
Nurcan İnan cinayeti | Evinin önünde öldürüldü

Nurcan İnan cinayeti | Evinin önünde öldürüldü


Kadınlara yönelik şiddet ve saldırılar durmak bilmiyor. Bursa'da solist olarak sahne aldığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet A. (46) tarafından tabancayla başından vurulan Nurcan İnan (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da gece saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek üzere mekandan ayrıldı.


İnan, evinin önüne geldiği sırada, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet A. tarafından yolu kesildi. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan’ın kızı Yağmur da sesler üzerine evden çıktı. Bu sırada İzzet A. belinden çıkardığı tabancayla Nurcan İnan'a ateş etti. İnan, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, İzzet A. ise kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde Nurcan İnan’ın yerde yattığı, kızının da başında durduğu görüldü.

Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan ve “Nurcan, öldüreceğim seni” diyen şüphelinin, sokağın başında park halinde olan 16 AV 585 plakalı, beyaz renkli otomobil ile kaçtığı belirlendi. İnan’ın kızı gözyaşları içerisinde annesinin başında beklerken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Nurcan İnan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, İzzet A.’yı Yıldırım ilçesinde yakaladı. İzzet A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım” dediği belirtildi.

Annesinin vurulduğu anlara tanık olan Nurcan İnan’ın kızı Yağmur’un ise şüpheli için, “Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu” dediği ifade edildi.


‘KIZIMLA EVLENMEK İSTİYORDU’

Nurcan İnan’ın babası Orhan İnan, kızının 3 yıl önce eşinden ayrıldığını söyledi. Şüphelinin, evlilik teklifini kabul etmediği için kızını sürekli rahatsız ettiğini belirten İnan, “Orhaneli’de yaşıyoruz. Olay dün akşam olmuş. Marketten çıkıp eve giderken, kıza yapışıyor. Kız da itiraz ediyor. Silahı çekmiş buna. Kafasından vuruyor. Ayaklarına sıkıyor. Torunum o sırada yanındaydı. Bana haber verdiler, ben geldim. Hastanede buldum bunları. Daha önceden de böyle takıntıları vardı.

Psikopat bu adam. Madde kullanıyor. Rahatsızlık veriyormuş, hep rahatsız ediyormuş. Kapıya geliyormuş, zile basıyormuş. Kızım yaklaşık 3 sene önce eşinden boşanmıştı. Bu adam, çalıştığı yerde kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu. Kızım da istemiyordu. Daha önceden de kızım bana rahatsız ettiğini söylemişti. Polise başvurusu olmadı” dedi.

Nurcan İnan’ın Orhaneli ilçesine bağlı Celepler Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenilirken, şüpheli İzzet A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.


 

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