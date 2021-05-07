Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış



Adana merkezli 4 ilde, silah üretimi yapıp, sattıkları tespit edilen, 27 Nisan'da polis operasyonuyla çökertilen şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.'nin ilkokul öğretmeni olduğu, Hatay´daki atölyesinde kendisine getirilen malzemelerle silah üretimi yaptığı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilip, daha fazla silah ürettiği belirlendi.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin, kurdukları özel atölyelerde ürettikleri silahları il il dolaşıp, sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takibe alan ekipler, 27 Nisan'da operasyon düzenledi.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Edinilen bilgilere habere göre Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat´ta belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan polis, çetenin liderleri M.Ç.Y., F.H. ve M.Ş., M.K., F.Ç. ile T.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

53 RUHSATSIZ TABANCA, 1800 MERMİ ELE GEÇTİ

"SİLAHI YOL KENARINDA BULDUK" DEDİLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 53 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, piyade tüfekleri ile değişik çaplarda 1800 mermi ele geçirildi. Atölyedeki lazer cihazı ve namlu açmada kullanılan torna makinesine de el koyuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde; silah ticareti yapmadıklarını, 53 silahı yol kenarında bulup, evlerine götürdüklerini öne sürdüğü öğrenildi.



4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Y., F.H., M.Ş. ile M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç. ve T.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİNCE DAHA ÇOK SİLAH ÜRETMİŞ

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.´nin, ilkokul öğretmeni olduğu, kendisine getirilen parçalarla Hatay´daki atölyesinde tabanca üretimi yaptığı ve bu silahların satışında da etkin rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından M.Ç.Y.'nin daha fazla silah üretimi yaptığı da belirlendi.



SİLAHLARI ELDEN TESLİM ETMİŞLER

Şebekenin diğer lideri F.H.'nin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akaryakıt istasyonu işlettiği ve silah kaçakçılığını finanse ettiği belirtildi. Gizliliğe dikkat ettiği belirtilen şebekenin, atölyelerinde ürettiği silahları elden teslim ettiği tespit edildi.



