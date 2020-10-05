Otobüste maske tartışması, maskesini çıkardı yüzüne tükürdü



Sosyal mesafe, maske ve hijyen... Bu üç kuralı hiçe sayanların büyük kentlerde yoğunlaşan tartışmalar istenmeyen kavgalara görüntülere neden oluyor. İstanbul Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam da kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da, Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi.

TOKAT ATIP MASKESİNİ ÇIKARDI

TOKATA TÜKÜRÜKLE KARŞILIK VERDİ

Maske yüzünden çıkan tartışmada adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı.

KAVGA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.