Otobüste maske tartışması, maskesini çıkardı yüzüne tükürdü
Sosyal mesafe, maske ve hijyen... Bu üç kuralı hiçe sayanların büyük kentlerde yoğunlaşan tartışmalar istenmeyen kavgalara görüntülere neden oluyor. İstanbul Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam da kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
İstanbul'da, Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi.
TOKAT ATIP MASKESİNİ ÇIKARDI
TOKATA TÜKÜRÜKLE KARŞILIK VERDİ
Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı.
KAVGA ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.