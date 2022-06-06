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Otobüste pişkin tacizci | Kendini 'Mühendisim' diye savundu

İstanbul Ataşehir'de otobüste kadın yolcuların uygunsuz görüntüsünü çekmeye çalışan tacizci yakalanınca kendini 'Kaçmam, mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım' diyerek savundu

06 Haziran 2022 Pazartesi 15:36
Otobüste pişkin tacizci | Kendini 'Mühendisim' diye savundu

Otobüste pişkin tacizci | Kendini 'Mühendisim' diye savundu


Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çekerek tacizde bulunan şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edildi. Yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs pişkin bir şekilde kendini savunmaya geçerek, “Kaçmam, mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ dedi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tacizci şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti.

Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, "Haklı falan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek" diye tepki gösterdi.

Otobüsteki yolcular tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, "Kaçmam ben mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi. Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı.

Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 


 

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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