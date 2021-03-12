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Painite taşı | Dünya'nın en değerlisi Milas'ta bulundu

Elmas'tan daha değerli olduğu için koleksiyonerlerin ve yatırımcıların peşinde koştuğu Painite taşı, Muğla Milas'ta kaçak kazı yapanların üzerinde bulundu.

12 Mart 2021 Cuma 12:36
Painite taşı | Dünya'nın en değerlisi Milas'ta bulundu

Painite taşı | Dünya'nın en değerlisi Milas'ta bulundu



Koleksiyonerler, hazine avcıları ve dünyanın en ünlü definecilerinin yıllardır peşinde olduğu painite taşı kaçak kazı operasyonunda bulundu. Üstelik şimdiye kadar bütün dünyada bulunanlardan daha fazla, tam 1.5 kilo ağırlığındaki taşların elmastan daha değerli olduğu ve piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu ifade ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen kişilere yapılan operasyonda elmastan daha değerli değerli olduğu bilinen painite taşı ele geçirildi. 1.5 kilo ağırlığında taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğu belirtildi. 

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas’ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.


PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor. İlk olarak Myanmar’da İngiliz mineralog ve mücevher satıcısı Arthur C.D tarafından bulundu. 1950’lerde yeni bir taş olarak keşfedilene kadar yakut olarak tanımlandı. Nadir bulunan taşın 0.2 gramının 60 bin dolar olduğu belirtiliyor.


 

Son Güncelleme: 13.03.2021 00:50
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Painite TaşıDünyanın En Değerli
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