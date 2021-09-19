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Palalı sabri, Afrika Güzeli'ne de fuhuş tuzağı kurmuş

Fuhuş yaptırmakla suçlanan Palalı Sabri'nin eski Afrika Güzellik Kraliçesi Fatima Zahra El Guiraa da ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Sabri Çelebi Miami'de yaşıyor ama kardeşi Mehmet Emin gözaltına alındı.

19 Eylül 2021 Pazar 10:46
Palalı sabri, Afrika Güzeli'ne de fuhuş tuzağı kurmuş

Palalı sabri, Afrika Güzeli'ne de fuhuş tuzağı kurmuş


Türkiye'nin "Palalı Sabri" olarak tanıdığı Sabri Çelebi'nin fuhuş çetesi yönettiği ortaya çıkmıştı. Gezi protestoları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi bir süredir ABD'nin Miami kentinde yaşıyor.

Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi. Gerekçe ise Çelebi'nin Fas asıllı kadınlara eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanmasıydı.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre gece 03.00’te yapılan baskınlarda Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi (25) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Çelebi Ailesi’ne ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Diğer işyerlerine yapılan baskınlarda da gözlem altına alınan toplam 62 kadın Pendik’te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne ait binaya götürüldü.

‘O KADINLAR MÜŞTERİMİZ’ 

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.

62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu’nda bulunan Opera Clup Pera’ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa (24) da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de iş adamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.


POLİSLER TUTUKLANDI 

Üç kişiye yönelik çıkan tutuklama kararından bir gün önce dikkat çeken tutuklamalar oldu. Sabri Çelebi’nin yakınlarına yönelik soruşturmayı yürüten polislerden 5’i tutuklandı. Polisler, çete soruşturmasında şüpheli bir Çinlinin serbest bırakılması için eşinden 100 bin dolar istemekle suçlanıyor. Tutuklanan polislerden Serkan Gül’ün, Çelebiler’e yönelik soruşturmayı yürüten polis ekibinin başında yer aldığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği, Çelebi ile Vedat Özbağ (47) ve Mahmut İlter’i (31) ‘suç örgütü kurmak ve insan ticareti yapmak’tan tutukladı. Şirket muhasebecisi İlknur A., Taksi şoförü Engin A. ile Kenan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Palalı SabriFuhuş
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