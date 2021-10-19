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Pırlanta vurgunu | Düşük değerli taşları satmışlar

Belçika merkezli değerli taşlara sertifika veren HRD Antwerp adlı kuruluşun verdiği sahte sertifika ile Türkiye'de milyarlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia ediliyor.

19 Ekim 2021 Salı 09:25
Pırlanta vurgunu | Düşük değerli taşları satmışlar

Pırlanta vurgunu | Düşük değerli taşları satmışlar


İstanbul'da aralarında ünlü markaların adının karıştığı pırlanta sahtekarlarının boyutları milyarlarca dolar olarak ifade ediliyor. Düşük değerli pırlantalara, para karşılığında yüksek değerli sertifika veren Belçika merkezli sertifikasyon şirketi İstanbul ofisini kapatarak ortadan kayboldu. Çok sayıda vatandaş soluğu savcılıkta alırken, satıcı şirketler ve kuyumcular suçu kaçan şirketin üstüne attı.

Türkiye son yılların en büyük mücevher vurgunu ile yüzleşiyor. Değersiz taşlara, hatta sahte taşlara bile iyi derecede sertifika veren HRD Antwerp adlı Belçika kökenli şirket suçlamaların odağında. Sertifika skandalının kurbanlarının her yıl 14 Şubat sevgililer gününe katlanmış olabileceğini belirten uzmanlar ne Kuyumcular Odası'nın ne de Sarraflar Derneği'nin şikayetlere cevap vermediği ortaya çıktı. 
Cumhuriyet Gazetesi'nde Seyhan Avşar imzasıyla yayınlanan habere göre İstanbul ve Dubai'de gerçekleşen vurgunun boyutları milyarlarca doları bulabilecek potansiyele sahip.

Merkezi Belçika’da bulunan, dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in, İstanbul ofisi ve büyük mücevher mağazalarının kurdukları bir tezgâhla milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Türkiye’de kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair HRD Antwerp sertifikası verildi ve yurttaşlar, bu taşlara değerinin çok üzerinde ödemeler yaptı. Durumu fark eden bazı yurttaşların şikâyeti üzerine denetleme için HRD Antwerp’ın Belçika’daki merkezinden gelen yetkililer, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı. Ancak milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin herhangi bir adım atılmadı.

DEĞERSİZ TAŞA İYİ SERTİFİKA

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan “HRD Antwerp”, yıllar önce İstanbul’da ofis açıp mücevher ve kuyum sektörüne hizmet vermeye başladı. Bu kuruluşun değerli taşlara verdiği değerlendirme ve derecelendirme sertifikası ile sektördeki mücevher fiyatları belirleniyordu. İddiaya göre son yıllarda bu firmanın İstanbul şubesi, kendilerine istedikleri tutarda ödeme yapan birçok mücevher ve kuyum markasına sertifikalar verdi. Kalitesi düşük olan değerli taşlar kaliteliymiş gibi değerlendirip, iyi dereceli sertifikalar verildi. Böylelikle birçok mücevher firması, ürünlerini değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla müşterilere sattı. Yapılan bu usulsüzlüklerle milyarlarca dolarlık vurgun yapıldı.

YURTTAŞLARDAN ŞİKÂYET

Aldıkları değerli taşların kalitesinin düşük olduğunu fark eden yurttaşlar ise alışveriş yaptıkları sektörün önde gelen mağazalarına giderek şikâyetçi oldu. Ancak bu mağazalar sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, sorumlunun sertifikayı veren HRD Antwerp olduğunu belirtti. Bunun üzerine HRD Antwerp firmasının Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikâyet gitti. Belçika’dan Türkiye’ye gelen yetkililer, İstanbul ofisinin lisansını 11 Ekim 2021’de iptal edip müşterilerine artık İstanbul’dan hizmet vermeyeceklerini, hizmet almak isteyenlerin Belçika ofisiyle irtibat kurmaları gerektiğini dile getirdi. Milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin ise herhangi bir adım atmadılar. Bu arada İstanbul’da yaşanan usulsüzlük iddialarının benzerinin HRD Dubai ofisinde de yaşandığı, denetimden geçen Dubai ofisinin de İstanbul ile aynı tarihte kapatıldığı öğrenildi.

‘PIRLANTADAN PEK ANLAMAM’

Konuya ilişkin aradığımız İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ben pırlantadan pek anlamam, siz Kuyumcular Odası Başkanı ile konuşun” derken Kuyumcular Odası Başkanı kendisine bıraktığımız nota rağmen tarafımıza bir dönüş yapmadı.

Anahtar Kelimeler:
TektaşPırlantaVurgun
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