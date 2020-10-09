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Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı

Samsun'da pitbull cinsi köpeklerin hedefi 11 yaşındaki kız çocuğu oldu. Kanlar içinde kalan küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

09 Ekim 2020 Cuma 08:46
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı

Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı



Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan, arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler.

Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgilere göre kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.


Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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