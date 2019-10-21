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Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi

Ankara Polatlı ilçesinde raylara düşen kimliği belirsiz kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi

Ankara Polatlı ilçesinde raylara düşen kimliği belirsiz kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 23:11
Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi

Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi



Henüz kimliği bilinmeyen bir kadın, tren raylarına düşerek feci şekilde can verdi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde dengesini kaybedip tren raylarına düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın hemzemin geçitten geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarının üzerine düştü. Raylara düşen kadın o sırada ray üzerinde seyreden ve Polatlı’dan Eskişehir istikametine giden yolcu treninin altında kaldı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de raylara düşen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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AnkaraPolatlıTren YoluRaylarKazaFeci ölüm
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