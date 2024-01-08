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Polis ve jandarmadan 27 ilde kaçak göçmen operasyonu

Kamuoyunun yıllardır sert tepkisine neden olan kaçak göçmenlere yönelik 27 ilde arama yapıldı. 'Kalkan-7' operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

08 Ocak 2024 Pazartesi 08:41
Polis ve jandarmadan 27 ilde kaçak göçmen operasyonu






Polis ve jandarmadan 27 ilde kaçak göçmen operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 4 gününde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-7' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinde 27 ildeki 57 noktada çalışma yapıldı. 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler hakkında da sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden bakan Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak OperasyonuAli Yerlikaya
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