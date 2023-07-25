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Rize'de hastane acil servisine silahlı baskın

Silahlı magandalar savaşlarda bile düşman tarafların vurmadığı sağlık kurumlarını hedef alıyor. Rize'de hastane aciline düzenlenen saldırıda polis memuru, jandarma, sağlık çalışanı ve hastalar yaralandı.

25 Temmuz 2023 Salı 23:41
Rize'de hastane acil servisine silahlı baskın

Rize'de hastane acil servisine silahlı baskın


Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rast gele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta, yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Eminettin Mahallesi Rize Valiliği karşısındaki Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servis koridorunda kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle belinden çıkardığı tabancayla rast gele ateş açtı. Acil servis önünde kurşunların isabet ettiği 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta, yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edilirken, görevli sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, hastane yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan, pansuman için hastaneye gelen kişinin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör de hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

SİLAH SESLERİ KAMERADA

Bu arada korku ve paniğe neden olan olay anı bir hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, acil serviste peş peşe silah seslerinin duyulduğu, kaçan şüphelinin dışarıda polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındığı yer alıyor.


 

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