Sabiha Gökçen'de uçuşlar durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereği, 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Konuyla ilgili İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Değerli Misafirlerimiz, corona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır.

* Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yut dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur.

* Daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır.

* Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz.

* Sağlıcakla kalın… İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

(Sözcü)