Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi
Çorum'da, Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı
Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor dedi.