Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi

Çorum'da, Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

13 Kasım 2021 Cumartesi 01:08
Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi

Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi


Çorum'da, Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Sağlık çalışanlarından 1'i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor. Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
ÇorumBayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis
Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti
Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı
Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı
Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var
Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var
Şehit mezarlığına terör örgütü yandaşlarından çirkin saldırı
Şehit mezarlığına terör örgütü yandaşlarından çirkin saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim