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Sarıyer'de zincirleme kaza | Magandalar yarıştı, 6 yaralı var

Sarıyer'de iki aracın neden olduğu zincirleme kazada 6 vatandaş yaralandı. Kaza yapan araçlar bölgeden kaçarken polis ekipleri iki araç sürücüsünü arıyor

02 Ağustos 2021 Pazartesi 08:08
Sarıyer'de zincirleme kaza | Magandalar yarıştı, 6 yaralı var

Sarıyer'de zincirleme kaza | Magandalar yarıştı, 6 yaralı var

İstanbul Sarıyer'de iddialara göre yarışan iki otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 6 otomobilin karıştığı kazada yarışan otomobil sürücüleri kayıplara karışırken kaza sonrası 6 kişi yaralandı.

Akıllar adurgunluk veren olay, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi 3’üncü Kolordu Komutanlığı mevkiinde yaşandı.

İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen iki otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş yönüne doğru süratli şekilde yarışmaya başladı. Yarışan otomobillerden biri önünde seyreden 34 BRM 240 plakalı Eren Karakaş yönetimindeki otomobile çarptı.

Eren Karakaş yönetimindeki otomobil ise önce önündeki 53 EE 228 plakalı Birol Saraydemir yönetimindeki otomobile daha sonra refüjü aşarak karşı istikametten gelen İsmail Aslan idaresindeki 34 TR 9932 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Birol Saydemir’in kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle önündeki plakası belirlenemeyen diğer bir otomobile çarptı.

Kazaya sebebiyet veren iki araç kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 6 otomobilin 3’ünde büyük hasar oluşurken kaza nedeniyle yolda iki yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yoğunluğu normale dönerken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SarıyerKazaZincirleme Kaza
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