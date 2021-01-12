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Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon

MİT ve Ankara polisinin düzenlediği ortak operasyonda, yerli savunma sanayiine çöreklenen casusluk çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanıyor.

12 Ocak 2021 Salı 21:22
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon

Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon

Türkiye'nin göz bebeği yerli savunma sanayiine çöreklenen casusluk çetesi MİT ve Ankara polisi tarafından düzenlenen ortak operasyonla çökertildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yası dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, savunma sanayii sektöründe rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulunan 6 şirket temsilcisi gözaltına alındı.

İHALE VE PROJELERDE AVANTAJ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT tarafından savunma sanayiine yönelik yürütülen koruyucu/önleyici istihbarat operasyonları kapsamında, rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla, SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sapladıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.
 

Anahtar Kelimeler:
Casusluk
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