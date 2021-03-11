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Sevcan Demir cinayeti | Katil zanlısı koca tutuklandı

Oturdukları evin 4'ncü katından esrarengiz bir şekilde düşerek can veren Sevcan Demir'in cinayete kurban gitti ortaya çıktı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:51
Sevcan Demir cinayeti | Katil zanlısı koca tutuklandı

Sevcan Demir cinayeti | Katil zanlısı koca tutuklandı

Dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmasının hemen ardından oturduğu evin 4'ncü katından düşerek can veren Sevcan Demir'in ölümüyle ilgili yeni gelişme. Polis, talihsiz kadının bir cinayete kurban gittiğini, katil zanlısının ise eşi olduğunu ortaya çıkardı. Talihsiz kadının cinayetten hemen önce babasıyla telefondan görüntülü konuştuğu, başına gelecekleri hissedercesine oğlu için bir mektup kaleme aldığı belirlendi. İstanbul Esenyurt'ta dini nikahli eşi Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi bulundu. Şüpheli Kenan Danış, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Korkunç olay, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak’ta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir’in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.  Yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede  tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İddiaya göre, Sevcan Demir’in, eşinden korunmak için kendisini odaya kilitlediği, şüpheli Kenan Danış’ın ise kapıları kırarak zorla açtığı öne sürüldü. Sevcan Demir’in babasının, polise verdiği ifadesinde; “Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı.
Sonrasında ‘senin bu kızını geberteceğim’ dedi. Telefon kapandı” dediği ortaya çıktı. Ayrıca, polis ekipleri evde Sevcan Demir’in yazdığını belirlediği bir mektup buldu. Sevcan Demir’in “Oğlum beni affet, seni haketmedim.” yazan mektubu 12 yaşındaki oğluna bıraktığı anlaşıldı. Şüpheli Kenan Danış ise emniyetteki ifadesinde, “Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı” dedi.

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