Siyanürlü dehşet | Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulundu





İstanbul Fatih'te aynı evde kalan 4 kardeşin cansız bedeni bulundu. Evin kapısına asılan 'Dikkat siyanür var, polisi arayın içeri girmeyin' uyarısı sokakta paniğe neden oldu. Feci olayda can veren kardeşlerin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayın cinayet mi yoksa toplu intihar mı olduğu henüz bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre, Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.



Dehşet evinin kapısı üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açarak içeri girdi.



Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin de aynı evde yaşadığı ve psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilirken, olayda intihar şüphesi olduğu öğrenildi.