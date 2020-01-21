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Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı

Yakalanınca kendilerini doğa tutkunu olarak tanıtan El Kaide üyesi 4 şüphelinin, Suriye'de terör ötgütü El Kaide üyelerine drone gönderdiği ortaya çıktı.

21 Ocak 2020 Salı 11:42
Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı

Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı


Suriye'de Rusya ve Türk askeri üslerine, kontrol noktalarına bomba monte edilmiş dronelerle saldırı düzenleyen terör örgütü El Kaide'nin Adana'daki 4 tedarikçisi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte göndermek için satın aldıkları 4 adet dronu "Doğa görüntüsü çekmek için satın aldıklarını" iddia eddiler

Adana'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı. Sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler, dronlarla bölgede doğa fotoğrafı çekmek istediklerini iddia etti.
Adana'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki üyelerine, kargo aracılığıyla 'drone' gönderen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul, Hatay ve Adana'da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Suriye'deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay'a 4 drone gönderdikleri saptanan şüpheliler, sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini, dronlarla bölgede doğa fotoğrafı çekmek istediklerini iddia etti. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl KaideDroneAdana
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