Türk kadınına hakaret eden Afganlı mülteciye soruşturma



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'daki video ile Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

YouTube'da yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Afgan göçmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren, hakaret eden ve sözlerinin devamında Türkiye'deki yaşam biçimi ile kadınları hedef alan Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sunatullah Saadat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" demiş ve ardından "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci olduğu gelirtilen Saadat'ın paylaştığı video, tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan ve geri adım atan Saadat, başta Türk kadınları olmak üzere Tanju Özcan'dan da özür dilediğini aktardı.

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda "Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganistan Afganları eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyorlar. Onu da biraz düşünün." demişti.