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Yabancı magandalar, parkta matruşka bebeklere saldırdı

Antalya'da Dostluk Parkı'nda 8 yıldır sergilenen matruşka bebeklere yabancı olduğu ileri sürülen iki kişinin saldırısına uğradı.

03 Haziran 2022 Cuma 12:09
Yabancı magandalar, parkta matruşka bebeklere saldırdı

Yabancı magandalar, parkta matruşka bebeklere saldırdı


Kent vandallarının hedefinde bu kez Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'nd bulunan Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkalar vardı. 2 kişi sosyal medyada canlı yayın yaparken bebek kırmaya devam ederken vatandaşlar saldırıya müdahale etti.

Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı’ndaki matruşkalar, saat 02.00 sıralarında 2 şüphelinin saldırısına uğradı.

8 matruşkadan ikisi yerlerinden sökülerek, parçalandı. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şüpheli diğer bebekleri de kırmaya çalışırken, parkın önünden geçen 4 kişi duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kırdıkları 2 matruşka bebeği kaldırımın üzerine fırlatarak, küfredip kaçtı.

'CANLI YAYIN YAPARKEN SALDIRDILAR' İDDİASI

Duruma müdahale edenlerden Serkan Külcü, şüphelileri yakalamak isterken ayağından sakatlandığını belirterek, "Matruşka Park'ta çok gürültülü şekilde eğlenen iri kıyım 2 gence müdahale ettik. Ellerinde telefon vardı. Birisi diğerini çekiyordu. Tahminimizce zarar verme anlarını canlı yayın yapıyorlardı. Bizim uyarılarımıza rağmen parkın simgesi olan matruşka bebekleri kırıp yanlarında götürmeye çalıştılar. Biz 4 kişiydik. Seslendik, 'Ne yapıyorsunuz durun' dedik. 22-23 yaşlarında 2 kişiydi. Birisi çekime devam ediyordu. Parktaki matruşkalar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. En küçük olan ikisini kırmayı başardılar. Orta boydakini kırmaya çalışırken biz yetiştik. Biz orada olmasaydık parktaki her şeyi dağıtmaya ant içmiş gibiydiler. Genç oldukları için kaçıp gittiler, yakalayamadık. Gecenin ikisinde bu cesareti nasıl buldular anlamıyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ise saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti.

BOYALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Matruşka bebekler, 2 ay önce de boyalı saldırıya uğradı. Yüz kısımlarının kırmızıya boyandığı ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri, matruşka bebekleri temizledi. 

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMatruşka
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