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Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı

Sultangazi'de annesinin yanında 9 yaşında kız çocuğunu taciz eden uyruğu açıklanmayan yabancıyı vatandaşlar linç etmeye kalktı. Çocuk tacizcisinin nasıl serbest bırakıldığı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:36
Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı

Yabancı uyruklu tacizciyi linçten polis kurtardı



Türkiye'yi istila eden milyonlarca yabancı elini kolunu sallaya sallaya gezerken, içlerinden çocuk tacizcilerine halkın tepkisi sert oldu.
İstanbul'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu kişi, çocuğun dayısı tarafından sokak ortasında darp edildi. Markete sığınan taciz şüphelisi, olayı duyup marketin önüne gelen mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten polis kurtardı


İstanbul Sultangazi'de, geçen çarşamba akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre, yabancı uyruklu kişi, annesinin yanında 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre annenin tepki göstermesi üzerine taciz şüphelisi, olay yerinden uzaklaştı. Eve giden çocuğun annesi durumu erkek kardeşine anlattı. İkili şüpheliyi cadde üzerinde bulunan marketin önünde gördü.

Çocuğun dayısı, taciz şüphelisini darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan market sahibi ve çevredekiler, araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli, markete sığındı. Kadının çevredekilere, markete sığınan kişinin çocuğunu taciz ettiğini söylemesi üzerine, marketin önünde kalabalık toplandı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Çevredekiler, markete sığınan kişiyi linç etmek istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis, taciz şüphelisini gözaltına aldı.

AİLE, ŞÜPHELİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Marketten çıkarılarak ekip otosuna götürüldüğü sırada kalabalık grup, şüpheliye saldırdı. Şüpheli, polis merkezi amirliğine götürüldü. Çocuğunun ailesi de polis merkezi amirliğine giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

"1 HAFTA ÖNCE DE ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ"

Yaşananları anlatan mahalle esnafından Hasan Şanverdi, "Saat 22.00 arası dışarıdan gelen sesleri duydum. Baktığımda bir kişinin darp edildiğini gördüm. Daha sonra markete sığındı. Bir bayan 9-10 yaşlarındaki çocuğunun darp edilen kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Bir hafta önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş. Aile şikayetçi olmuş.

"TACİZCİ SERBEST BIRAKILMIŞ"

Çocuğun annesinin söylediğine göre serbest bırakılmış. Dün akşam da aynı olay yaşanınca kadın 'Ceza alması için çocuğuma bir şey olması mı gerekiyor?' dedi. Mahalle sakinleri bunu duyunca şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Daha sonra polisler geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı" dedi.

"MARKETE SIĞINDI"

Bir başka esnaf Melike Eski ise, "İş yerinde kızımla beraber yemek yerken bir çığlık sesi duydum. Mahalleli toplanmıştı. Markete sığınmıştı. Mahalleli dövmek istiyordu, bırakmadılar. O anda polis çağrıldı. Polis dışarı çıkardığında kalabalıktan bazıları şüpheliye saldırıp, dövdü" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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