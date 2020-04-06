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Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!

Düğün magandalarının neden olduğu ölüm ve yaralanma olaylarında Yargıtay emsal niteliğinde önemli bir karara imza attı. Kaza'en değil bile-isteye kasten vurdu..

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:52
Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!


Yargıtay, düğün magandasına acımadı | Kaza değil kasten!


Her yıl düğünlerde ve toplu kutlamalarda magandaların neden olduğu ölümler, sakat kalma ve yaralanmalara neden olan silah kullanma olaylarına, yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. Yargıtay bir tanıdığının sünnet düğününe katılan gencin ruhsatsız silahıyla ağır yaralanmaya neden olan magandaya en üst sınırdan ceza verdi. Yargıtay'dan çıkan kararda silahlı ölüm ve yaralama ile sonuçlanan olayların detaylı bir analizi yapılarak, sonuç bölümünde 'Bile isteye doğabilecek sonuçları göz önüne alarak hareket etmiş ve kast gerçekleşmiştir" hükmünü verdi.

SİLAH TUTUKLULUK YAPMIŞ

İstanbul'da meydana gelen olayda silahın tutukluluk yaptığı sonra anda ateş alınca düğüne katılan misafirlerden birisi ağır yaralandığı belirtildi. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan genç uzun süre tedavi gördü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Davada, 'taksirle yaralama" suçundan mahkûm edildi. Asliye Ceza Mahkemesi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen mahkûmiyetinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Sünnet düğünündeki olayda, mağdur gencin ikinci dereceden kemik kırığına ve her iki gözde görme kaybı sebebiyle organ işlevinin yitirilmesine sebep olacak şekilde yaralandığına dikkat çeken Yargıtay, emsal bir karara imza attı. 'Taksirle yaralama' ve 'muhtemel kast ile yaralama' suçlarını detaylı şekilde tanımlayan Yargıtay, sanığın, sonucunun idrakinde olarak düğünde silahına sarıldığına dikkat çekti. Yargıtay kararında şöyle denildi:

FAİL BİLE İSTEYE HAREKET ETTİ

"Fail, hareketinden doğacak sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmişse kast gerçekleşmiştir. Buna karşılık, fail belli bir sonucu gerçekleştirmek üzere hareket ederken, bunun yanında başka sonuçların meydana gelmesini de göze almış ve bu sonuçlar da gerçekleşmişse, failin bu sonuçlar açısından da kasten hareket ettiği kabul olunur. Çünkü fail, asıl kastettiğinden başka, hareketinden doğacak diğer sonuçları tahmin ettiği veya öngördüğü hâlde hareketini devam ettirmiştir. Toplumsal hayatta belli faaliyetlerde bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için bir takım tedbirler alması ve bazı davranış kurallarına uyma zorunlulukları bulunmaktadır."

OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ 

Düğüne çok sayıda misafir topluluğunun katıldığının hatırlatıldığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında, "Sanık, böyle bir ortamda silahla havaya ateş etmiştir. Tutukluk yapan silahla uğraşırken olay yerinde bulunan insanların yaralanabileceğini, hatta ölebileceğini öngörmesine rağmen, eylemini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Mağdura karşı 'olası kastla yaralama' suçunu işleyen sanık hakkında, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 'bilinçli taksirle yaralama' suçu üzerinden değerlendirme yapılması kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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