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Yarı çıplak maganda yakalanarak cezaevine konuldu

Trafikte içinde kadın ve çocuğunun bulunduğu bir aracı durduran, camlarını yumruklayarak tüküren trafik magandası polis tarafından yakalanarak tutuklandı

28 Haziran 2022 Salı 20:45
Yarı çıplak maganda yakalanarak cezaevine konuldu

Yarı çıplak maganda yakalanarak cezaevine konuldu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Mersinli maganda polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak cezaevine konuldu. Mersin'de yarı çıplak halde içerisinde kadın ve çocuğun bulunduğu aracı durdurarak camını yumruklayıp tükürerek dehşet yaşatan sürücü tutuklandı. Yaşanan olay, ailenin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Erdemli ilçesi Ayaş yolu üzerinde otomobiliyle seyreden bir şahıs, D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde kadın ve çocuğun bulunduğu bir aracı yol boyunca selektör yapıp rahatsız etti.

Işıklara geldiğinde yarı çıplak halde aracından inerek küfür ve hareketlerde bulunan şahıs, kadının "Çocuk var" çığlıklarına aldırış etmeden yumrukladığı aracın camına tükürdü. Ailenin, "Seni cep telefonu ile kaydediyorum" sözlerine ise dans ederek karşılık verdi. Kimliği belirsiz sürücü, daha sonra yoluna devam etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan aile, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasından tespit edilen şüpheli İ.B.'yi gözaltına aldı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
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