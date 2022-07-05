Yılmaz Özdil'den Mehmet Cengiz'e önemli mesaj

Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la 'kaset' üzerinden yaptığı pazarlığa ve iş insanı Mehmet Cengiz’in buradaki rolüne ilişkin iddialarda bulundu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de bunun üzerine Cengiz'e "İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?" diye seslendi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluşturmayı sürdürüyor. Peker, kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz döneminde tutuklandığını hatırlatırken Yılmaz’a ait kumarhane görüntülerinin karşılığında tahliye olduğunu iddia etti.

Peker, tahliye sürecinde ise Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in aracı olduğunu öne sürdü.

Mehmet Cengiz ile akraba olduğunu söyleyen Sedat Peker, “Mehmet cengiz @yilmazsozcu abiye tazminat davası açmışsın. Bu benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanlasana. Varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim” dedi.

Sedat Peker’in paylaşımları üzerine Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Peker’e teşekkür etti.

“Sedat Peker milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'in sicilini yazıyor…

Habire “beşli çete”den bahsedip, Sedat Peker'in iddialarından hiç bahsetmeyen sayın muhalefetimiz, bakalım şimdi ne yapacak :))

Sedat Peker'e teşekkür ederim… İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?

Geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına para ödetirsin… Gün gelir, fitil fitil böyle ödetirler!"

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI: Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve kişilik haklarına hakaret edildiğini öne sürmüştü.