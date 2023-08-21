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Yozgat Sorgun'da feci kaza, 11 can kaybı

Yozgat'ın Sorgun ilcesi yakınlarında meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 11 yurttaş can verdi

21 Ağustos 2023 Pazartesi 01:41
Yozgat Sorgun'da feci kaza, 11 can kaybı

Yozgat Sorgun'da feci kaza, 11 can kaybı



Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede adeta can pazarının yaşandı.

Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandı.

Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 11 yolcu öldü 16 yolcu yaralandı.

58 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı

Edinilen ilk bilgilere göre kaza D-200 karayolu Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. 58 ADA 924, plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Yaralanın olduğu kazada yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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YozgatSorgunTrafik KazasıKaza
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