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Emre Erdemoğlu kimdir?

Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu  Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda 2.lik ödülü sektöre adımını attı.

16 Ekim 2020 Cuma 10:26
Emre Erdemoğlu kimdir?

Emre Erdemoğlu kimdir?

Emre Erdemoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerini yüksek lisans eğitimiyle sağlamlaştıran tasarımcı Haliç Üniversitesi’nde eğitim vermeye başladı. 

Bir çok üniversitede seminer ve söyleşilere katıldı. İlk Koleksiyonu “Sandık Lekesi” ile Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda 2.lik ödülü aldı. Bunun üzerine ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada ödüller aldı. 

Ardından İtalya’ya davet edilen tasarımcı ilk defilesini İtalya’da gerçekleştirdi. Yurt içi ve dışında çeşitli fuar ve organizasyonlarda bir fiil yer alan Erdemoğlu “Pitti İmagine Uomo” erkek moda fuarında son 5 sezondur koleksiyonlarını sergilemektedir.

2012 yılında İtalya’da 5. defilesini gerçekleştiren Emre Erdemoğlu son koleksiyonuyla ödüle layık görüldü. Aynı yıl “Emre Erdemoğlu” markasını kurdu. Çeşitli firmalara danışmanlık yapan Erdemoğlu kendi adını taşıyan markasını, “İstanbul Fashion Incube” bünyesinde satışa sundu. 

Ardından ikinci koleksiyonunu ilk kez Beymen Blender mağazasında satışa sunan tasarımcı, Vogue Italia’nın dikkatini çekerek, Turkish Leather Brand ile ortak bir projede buluştu. 

Vogue Italia için 8 sayfalık özel bir moda çekimi gerçekleştiren Erdemoğlu,2009-2017 yılları arasında çok sayıda tekstil firması için ‘Tasarım Danışmanlığı’ yaptı. Tasarımcı, halihazırda kendi koleksiyonları dışında markalara koleksiyonlar hazırlamakta ve eğitimler vermektedir.

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Son Güncelleme: 16.10.2020 10:30
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Emre Erdemoğlu Kimdir
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