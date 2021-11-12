Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap



1. Dünya Savaşı döneminde cephe gerisinde Türk köy ve kasabalarını yağmalayarak Müslüman Türk halkını soykırımı tabi tuttukları için zorunlu göçe tabi tutulan Ermenilerin katledildiği iftirasıyla Ermeni Diasporası’nın yürüttüğü sözde Ermeni soykırımı iddialarına bir cevap da Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nden geldi.

Derneğin İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği yürütülen Ermeni Diasporası’nın İftiralarına Cevap Projesi kapsamında 3. kitap da yayınlandı.

KİTAP 3 ANA BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar kitap hakkında şu bilgileri verdi: Proje Koordinatörümüz Alptekin Cevherli ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bu eser aslında 3’üncü kitabımız. Kitap üç ana bölümden oluşuyor.

‘Ermeni Ordusu ve Çeteleri Tarafından Türklere Karşı Yapılan Soykırımları’ adlı kitabın birinci bölümünde 1915 yılında Osmanlı Devleti bürokrasisi içerisindeki yazışmalara ve Ermeni çetelerin gerçekleştirdiği Müslüman soykırımlarına ve tedhiş hareketlerine ilişkin bilgi bulunurken, ikinci bölümünde ise 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında Ermeni terör örgütü ASALA’nın yurt dışında Türk diplomatlara, ailelerine ve diğer sivillere Yönelik gerçekleştirdiği suikast, baskın ve diğer terör eylemleriyle ilgili derlenmiş dönemin gazetelerinin kupürleri bulunuyor.

Kitabın 3. bölümünde ise Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Kemal Bey ile ilgili bir bölüm var. Ayrıca, Talat Paşa ve Cemal Paşa suikastlarıyla de ilgili küçük bilgi notları bulunmakta.

BİR YILDA 3 KİTAP VE 2 DERGİ

Bilindiği gibi geçen sene Bakanlığımız ile imzaladığımız proje kapsamında hazırladığımız kitabın baskısı korona salgını nedeniyle 2021’e sarkmıştı. Bu yılki projemizle de 2 kitap basınca; 2021 içerisinde Ermenilerin gerçekleştirdiği Türk Soykırımları ile ilgili 3 kitap basmış olduk. Ayrıca geçen yıl bir dergi yayınlamıştık. Bu yılki dergimizin de çalışmaları hızla sürüyor. Ayrıca tamamı İngilizce olarak hazırladığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla da asıl mağdurun bizler olduğu dünya kamuoyuna duyurmaya devam ediyoruz ve edeceğiz... Projede emeği geçen başta Koordinatörümüz Alptekin Cevherli olmak üzere herkesi tebrik ediyorum.”

‘Bu eserin aynı zamanda Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarışının yıl dönümüne denk gelmesini de ayrıca anlamlı buluyorum’ diyen Başkan Bilal Dündar, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.

