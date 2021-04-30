En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler

İslamiyet’te okumanın önemi o kadar büyük ki, İslam peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) iletilen ilk emir de “Oku!” olmuştur. Yalnızca ibadet etmek değil İslam dinini hakkıyla yaşamak da isteyen Müslümanlar, dini kitaplar okuyarak daima kendilerini geliştirmeye ve dini en doğru kaynaklardan öğrenmeye çalışırlar. Bu sebeple de dünyanın her yerinden dini kitaplara ve dini kitap setlerine ulaşabilmek, tüm dünyadaki Müslümanlar için oldukça önemlidir. Avrupa’nın en büyük İslami ürün pazarı Minber, Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların her dini ürün ihtiyacına cevap vermeyi hedeflediği gibi dini kitaplar konusunda da geniş bir koleksiyona sahip.

En çok okunan dini kitap yazarlarının ve her Müslümanın kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken dini kitap setlerinin de yer aldığı Minber, tüm Avrupa ülkelerine sorunsuz teslimat gerçekleştirmesi sebebiyle de Avrupa’da yaşayan Müslümanlar tarafından çokça tercih ediliyor. Minber’in fıkıh ve tasavvuf gibi farklı dini kitap konularında eserlerin yer aldığı benzersiz koleksiyonu, en uygun fiyatlarla Avrupa’da ikamet eden Müslümanların beğenisine sunuluyor. İşte her biri Minber’in internet sitesi aracılığıyla kolaylıkla satın alınabilen ve en çok okunan dini kitap önerileri…

Sahih-i Müslim Muhtasarı

Kur’an-ı Kerim’den sonra en doğru kaynaklardan bir tanesi olarak kabul edilen ve sahih hadislerden derlenen bir eser olan Sahih-i Müslim Muhtasarı, Müslim ismi ile bilinen Ebu Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi’nin 300 bin hadis arasından seçtiği hadislerden oluşur. Hicri takvime göre 204 ya da 206, miladi takvime göre 819 ya da 821 yılında Nisabur'da doğan ve hicri takvime göre 261, miladi takvime göre 875 yılında memleketinde vefat eden Müslim, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerini ve davranışlarının nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır.

Hayatü’s Sahabe - M. Yusuf Kandehlevi

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin yaşam biçimlerini ve o dönemin şartlarını öğrenmek isteyen Müslümanlar için en kapsamlı kaynaklardan bir tanesi olan Hayatü’s Sahabe, en çok okunan dini kitap setlerinden bir tanesidir. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Arapça olarak kaleme aldığı ve miladi takvime göre 1959 yılında tamamladığı bu eserde hadis, siyer, tarih ve tabakat gibi dini kitaplardan faydalanarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin hayatlarından örnekler ortaya koymuştur.

Kırk Hadis-i Şerif - Cübbeli Ahmet Hoca

Kütüb-i Sitte İmamlarının İttifak Ettiği Kırk Hadis-i Şerif, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Türk hafız ve yazar Ahmet Mahmur Ünlü tarafından derlenmiş hadislerden oluşmaktadır. Namaz ve oruç gibi ibadetler hakkında hadis-i şeriflerin ve dört halîfenin özellikleri gibi konular hakkında kırk hadisin yer aldığı bu eser, Minber’in en beğenilen dini kitap tavsiyelerinden bir tanesidir.

Kaynaklarıyla İslam Fıkhı

Müslüman toplumların İslam kanunlarına uygun yaşayabilmek için başvurdukları en önemli kaynaklardan biri olan fıkıh kitapları, dini kitaplar içerisinde en önemli kategorileri oluşturuyor. İslam kanunlarının teorik anlamları ve pratik uygulamalarının yer aldığı, Orhan Ençakar ve Abdulkadir Yılmaz’ın çevirdiği Kaynaklarıyla İslam Fıkhı; fıkıh ilmi alanındaki en kapsamlı eserlerden bir tanesi.

Mektûbât-ı Rabbânî

İmâm-ı Rabbânî’nin en mühim ve en kapsamlı eserlerinden bir tanesi olan Mektûbât, tasavvuf edebiyatının de en önemli eserlerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Şeriat, tarikat ve hakikati birlikte değerlendirilmesi gereken şeyler olarak kabul eden ve bu bakış açısını tüm Müslümanlar arasında bilinir hale getirmeye çalışmış olan İmâm-ı Rabbânî’nin bu eseri, imam hazretlerinin yaşayışı ve tahsili hakkında da pek çok bilgi içermektedir.