‘Eve Döner İnsan Hep’ Okuyucusuyla Buluştu | Kitap

Yaklaşık 4 yıldır ‘gregorsamsamsi’ olarak sosyal medya üzerinden kaleme aldığı edebi metinlerle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Ali BAYAM, ilk kitabı olan Eve Döner İnsan Hep ile okuyucusuna kavuştu.

Hayy Kitap yayınları arasında raflarda yerini alan ve çıktığı gün sosyal medyada dört saat boyunca Türkiye gündeminin birinci sırasında kalan ‘Eve Döner İnsan Hep’, ilk üç günde stoklarını tüketerek; yeni çıkanlar arasındaki çok satanlarda birinciliğini hala koruyor.

Yazar Ali BAYAM ise bu ilgiye karşılık; “Mottomuz, ‘Çünkü, ev seni göğsüne bastırır.’ Cümlesinde gizli. İnsanların tam olarak da ihtiyacı olan budur zaten. Kitapta da belirttiğim gibi ev, yalnızca çatısı ve duvarları olan bir yaşam alanından ziyade; insanın kendi göğüs kafesidir. İnsan en çok kendi içinde huzurlu olur, kendini sever ve kendine güvenirse hayatın birçok alanında daha güçlü olur. Çünkü gücün kaynağı tam olarak kendisidir. İlk kitabım olan Eve Döner İnsan Hep ile bunu anlatmak istedim ve süreçler doğru anlaşıldığımı gösteriyor.” Diyor.

“İnsanlara iyi gelmiş olma hissi beni heyecanlandırıyor.”

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla yüzlerce kişiye ulaşan Gregor (Ali BAYAM), “Bu işe ilk başladığımda insanlar ne adımı biliyor ne de yüzümü görüyorlardı. Oluşturduğumuz programlarda yalnızca fikirlerimiz ve sesimiz vardı. Kimi zaman çok güldük, kimi zaman hüzünlendik, kimi zaman bir yanlışı yolundan döndürdük bazen de bir hata yapan da biz olalım, ne çıkar dedik… Ve bunların hepsini, şekilciliğin hakimiyeti altındaki bu çağda, yalnızca fikirlerimiz ve sesimizle var ettiğimiz bir platformda gerçekleştirdik. Bu programlar zamanla kemikleşti ve bir aile olduk. Ben her programı evlere dönelim arkadaşlar diye sonlandırırken; dinleyicilerim yani okurlarım, şimdi, ‘evimize dönüyoruz arkadaşlar’ diyorlar. Şimdiye kadar bununla alakalı yüzlerce mesaj aldım ve hepsi bir şekilde hiç tanımadığım birinin kalbine dokunmak, ona şifa olmakla alakalıydı. Çoğu zaman insanların ihtiyacı olan o ses olmak ve insanlara bu denli iyi gelmiş olmak mükemmel bir his. Bu his beni gelecek projeler için daha da heyecanlandırıyor.”

İçerisinde herkesin; aşklarından, mutluluklarından, hüzünlerinden, yenilgilerinden ve yanılgılarından hayata dair bir parça bulacağı ve ustaca kaleme alınmış metinlerin olduğu kitapta, doğu-batı edebiyatının adeta bir sentezi olarak incelikle işlenmiş bir eser de yer alıyor.

İlk baskısı henüz raflara inmeden internet üzerinde tükenen ‘Eve Döner İnsan Hep’e ikinci baskısı ile tüm kitapçılardan ve internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.dr.com.tr/Kitap/Eve-Doner-insan-Hep/Edebiyat/Deneme-Yazin/urunno=0001973317001