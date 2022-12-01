İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açıyor, yazarlar okurlarıyla buluşuyor

İki yıllık pandemi arasının ardından kapılarını 39. kez açmaya hazırlanan ve “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla gerçekleşecek olan fuarda; 1000’e yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alacak, 750 binin üzerinde de ziyaretçi katılım sağlayacak.

3 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek olan resmi açılış töreni sonrası yazarlar okurlarıyla buluşacak

SANDIK YAZARI KÜBRA DOĞRU ÜNLÜ OKURLARIYLA BULUŞACAK



TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile otuz dokuzuncu yılında Beylikdüzü TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3- 11 Aralık 2022 tarihleri arasında açılıyor.Pandemi sürecinden ve iki yıl aradan sonra yayınevlerinin katılımının daha yüksek olması beklenirken bu yıl stant ücretlerine yapılan zamların katılımın beklenilen oranını düşürdüğü aktarılanlar arasında. Diğer taraftan bu yıl fuara yeni açılmış yayınevlerinin yoğun katılımı ise katılımı ise fuar düzenleyicilerinin yüzünü güldüren haberler arasında.Fuarın bu yıl onur konuğu ise yazar Nazlı Eray.

Tüm yayınevi katılım listesi, etkinlik takvimi, söyleşi ve imza günlerinin listesine istanbulkitapfuari.com ‘dan ulaşabilirsiniz.

Gazeteci – Haber Spikeri- Yazar; Kübra Doğru ÜNLÜ ’de Mayıs 2022 de çıkardığı ilk romanı, üçüncü kitabı SANDIK ile TÜYAP’da okuyucusuyla buluşacak.

Haziran 2022’den bu yana katıldığı tüm kitap fuarlarında okuyucunun ilgisinin “Sandık”a yoğun olduğunu belirten yazar ilk romanın satış grafiğininse çok iyi olduğunu belirtti.

“Sekiz yıl sonra İstanbul Kitap Fuarında yeninden bir romanla katılıyor olmanın heyecanını yaşadığını yaşıyorum. Yaşanmış gerçek hikayeler silsilesiyle kurgusunu ördüğüm romanım “Sadık”ın beğeniyle karşılık bulması ziyadesiyle memnun edici. Diğer taraftan yayınevim Mavi Nefes Yayınevi’nin desteğini her daim yanımda hissetmek ayrıca sevincim. Yayınevi bünyemizde var olan çok kıymetli yazar dostlarımla tüm fuar boyunca konuklarımızı bekliyor olacağız. Çokça söyleşmek, bolca sarışmak, hikayelerimizi dillendirmek üzere hepsini bekliyoruz. Ben iki hafta boyunca Cumartesi – Pazar günleri orada olacağım. 3 – 4 – 10 – 11 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri 14 :00 ile 16:00 arasında imza günlerim var. Göçlerle çoğalmış, birçok etnik kimlikle tanışmış, 1970’lerin o güzelim mahallesinde yaşamış “Cennet Mahallelileri” ayrıca bekliyorum. Bana göre yazarların “düğünü” imza günleri ve söyleşileridir. Mahallemin güzel insanları biliyorum ki beni burada da yalnız bırakmayacak. Çünkü “Sandık” İstanbul’un en güzel mahallelerinden biri olan Cennet Mahallesinin yansımasıdır.

Kübra Doğru Ünlü Kimdir;

Gazeteci, Yazar, Spiker olarak iş hayatında yer alan Kübra Doğru Ünlü; 1975 İstanbul, Bakırköy’de doğdu. 1992’de radyo spikerliğiyle meslek hayatına başladı. 1994’de eş zamanlı olarak yazılı ve görsel medyada çalışmaya başladı. Özel televizyon yayıncılığında, Türkiye’nin ilk sertifikalı televizyon spikeri oldu. 1994-2007 yılları arasında çeşitli ulusal televizyonlarda kendi yapımlarını hazırladı, sundu ve yönetti. Çok sayıda ulusal gazete ve dergiye, yazı ve röportajlar hazırladı. 2007-2009 arasında İstanbul’da bazı ilçe belediyelerine kültür ve sanat danışmanlığı yaptı. 2010’da Yayın Yönetmenliğini de yaptığı “kadinmedya.com” web sitesini kurdu ve medyanın farklı alanlarında görev yapmış 50 kadın yazarla çalıştı.2010-2022 yıllarında AtvAvrupa’ da Ana Haber bültenini hazırlayıp, sundu.

Evli ve bir çocuk sahibi Kübra Doğru Ünlü’ nün, 2015 yılında ‘Deneme’ türünde yayınlanmış ilk kitabı “SÖZ İZİ”. 2020’de ‘anı’ kitabı olarak yayınlanan “GAZETECİLERİN ANILARI” derleme kitabında ortak yazar ve Mayıs 2022’de yayınlanan üçüncü kitabı ilk romanı olan “SANDIK” yazdığı kitaplarıdır.