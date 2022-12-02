Kahvenin peşinde Avrupa kafeleri





Roman ve öykü yazarı Cem Selcen, zamanında bizim meşhur ettiğimiz kahvenin peşinde, Avrupa café’lerini şehir şehir dolaşıyor ve oralarda yüzyıllardır akan hayatı, kendi dilinde, kimi anılarla, kimi tarihle, kimi de olağanüstü hikâyelerle bize taşıyor. Café’leriyle meşhur Avrupa şehirlerini kapsayan dizinin ilk kitabı ‘Kahvenin Peşinde / Avrupa Café’lerinde Viyana’ hep kitap logosuyla 2 Aralık tarihinde raflarda yerini alacak.



hep kitap, şehirler ve mekânlar keşfetmeyi sevenlerin ve kahve tutkunlarının ilgiyle okuyacağı yeni bir seri ile okurlarıyla buluşuyor. Cem Selcen’in kaleme aldığı Kahvenin Peşinde / Avrupa Café’lerinde dizisinin ilk kitabı Viyana ile başlıyor…

Roman ve öykü kitaplarıyla tanıdığımız Cem Selcen, bu kez kalemi ve defteri ile kimi dünyaca bilinen Avrupa café’lerine giriyor ve o an orada yaşananı, kahvenin rehberliğinde kendine özgü denemelerle, öykülerle, bize ulaştırıyor. Yazarımız, Avrupa café’lerinde serisinin ilk kitabında, Café Mozart’tan edebiyatçıların uğrak yeri Café Bräunerhof ’a, Troçki ve Hitler’in aynı anlarda orada olduğu Café Central’den, Freud’un dışarı çıkmadığı Café Landtmann’a adım adım ve tarihiyle birlikte bize Viyana’yı yaşatıyor.

“Elbet gün gelecek ve iyi bir pasta, iyi bir ütopya kadar önemli olacak. Kahve nasıl satılır? Bir café’de yalnız bir kadın ne yapar? Pasta çatalla mı kaşıkla mı yenir? Hangi millet hangi tür kahveyi seviyor? Kahveyi kavururken şeker katarsan ne olur? Papazlar café’lerde neden şarap içer? gibi konular önemli olacak. Benim bu yazdıklarımsa önemli olmayacak belki… Ama bir yolda yürürken, yerde görülüp takılınmış bir çizgi roman parçası gibi, o anı hafifleten, yaşanır kılan bir yanı olabilir. O da bize yeter.”

Kahvenin Peşinde / Avrupa Café’lerinde Viyana, 2 Aralık tarihinden itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alırken; serinin diğer kitapları da çok yakında Paris, Berlin ve Roma şehirlerinde okuru kahvenin rehberliğinde yeni keşiflere çıkaracak.

hep kitap hakkında:

Kitap kokusunu hep sevdik. Yayıncı olduk. Yıllarca Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinde bazen beraber, bazen ayrı ayrı okuduk, seçtik, yayımladık. Sonra bir gün bir araya geldik. Ne yapmak için? Türkiye’ye yepyeni bir yayınevi kazandırmak, şimdiye kadar yapılmamışı yapmak, yapılmışa da hep farklı bir açıdan bakmak için. Dünya çapında işler yapmak için. Severek okuduklarımızı, gün geçtikçe daha artacağına inandığımız okurlarımıza ulaştırmak için. Türkiye’den genç ve taze sesleri sayfalara dökmek, dünyanın çeşitli coğrafyalarından duyulması gereken sesleri hep duyurmak hedefimiz. Gündemi yaratan, günü yakalayan kitapları sunmak… Titiz, özenli, tertemiz bir çalışma anlayışıyla… Metinden görsele, kapaktan tanıtıma kadar aynı özeni hep korumak. hep kitabı ön plana almak. Kurgu ya da kurgu dışı… Edebiyat, sanat ya da yemek… hep hayat… Yetişkin, çocuk ya da genç… Bu alanların tümünde en iyi kitapları hep biz yayımlayalım istiyoruz. O yüzden hep kitap düşünen bir ekip kurduk. Okudukça hep çocuk, hep genç kalan bir ekip bu… İsmimizi de o yüzden hep kitap koyduk.