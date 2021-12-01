Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kitap | Ayşen Bulut | Rengine İlk Yolculuk raflarda yerini aldı

Renkler sağlıklı, mutlu bir yaşam biçimini gösteren bir rehber olduğunu dile getiren Renkolog Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk”  HS yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 01:44
Kitap | Ayşen Bulut | Rengine İlk Yolculuk raflarda yerini aldı

Kitap | Ayşen Bulut | Rengine İlk Yolculuk raflarda yerini aldı


Yurt dışında ve Türkiye’de aldığı eğitimlerle Renkolog olan Ayşe Ayşen Bulut, Türkiye’de ilk Renk Haritası’nı oluşturdu. HS yayınevi etiketiyle çıkardığı ilk kitabı “Rengine Yolculuk” ile renkler hakkında tüm merak edilenleri okuyucuyla paylaşıyor. Bulut, renkleri ” Renklerin ne olduğunu anlamak için, önce renkleri görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerekir. Renkler kendilerine has canlı, enerjik, somurtkan ve lider tarzlarıyla yaşamın içinde öne çıkarlar. Doğada gerçekliği anlamamız için bizlere rehberlik yaparlar. “ şeklinde açıklıyor. Okuyucuya yaşam yolu rehberini sunan kitap, tüm internet kitap dağıtım satış noktalarında yer alıyor.

Ayşe Ayşen Bulut Hakkında

2002 yılında insan ve insan ruhunun ihtiyacı olan sağlık, mutluluk ve tamlık hissini oluşturmasına yardımcı olmak için yola çıkan Ayşe Ayşen Bulut, 6 yıl önce Renk analizi ile Renklerin gücünü, herkesin ve her şeyin birbiriyle nasıl bağlantıda olduğunu göstermeye başladı. Renk Yolu Akademisini kurarak burada renk analiz ve bireysel çalışmalarımda Renk bilincini geliştirerek elde edilen öz- farkındalığının önemini anlatıyor.  Renklerle birlikte yol almanın zevkini eğitimlerde, atölye çalışmalarında, seminerlerinde ve bireysel çalışmalarımda renk severlere aktarıyor.

Aldığı Eğitimler:

2002 - REIKI eğitimi

2008 -  NEVŞAH FİDAN ile DOĞAL NEFES ÇALIŞMASI                                                                                                                                                                

2012 - RİCHARD BANDLER onaylı’’ Kişisel Dönüşüm Uzmanı’’ BURCU ÜNSAL  ‘’PRACTITIONER of NEURO-LİNGUİSTİC PROGRAMİNG(NLP)-LEADER FOR EXCELLENCE eğitimi    (Bilgi Paylaşım)                                        

2012 -  AMİR HOSSEİN KHONSARİ MASTER CHOA KOK SUI BASİC PRANİK HEALİNG (Pranik şifa)  (Bilgi Paylaşım)                                 

2013 - SARAH ŞİMON ‘’USUI REIKI -3A  (Bilgi Paylaşım)                                                                                                                                       

2013 -  META FİZİK Uzmanı, KLİNİK HİPNO TERAPİST DİCLE KUNT ‘’EFT’’  (LOS ANGALES)                                                                                                                               

2014 - FATMA CAN  ‘’THETA-HEALİNG’’ ‘’EFT’’  (Bilgi Paylaşım)                                                                                                                  

2014 - Kişisel Gelişim Uzmanı CAN OSMAN AYDOĞMUŞ’’ FENG SHUI ‘’  (BİLGİ Paylaşım)                                                                                

2014 -  METİN HARA ‘’TRUST HUMAN’’İnsana Güvende ‘’İLLÜZYONU AŞMAK’’                                                                           

2014 - ‘TEMEL FARKINDALIK ve YAŞAM KOÇLUK’’CENK SABUNCUOĞLU  (Yeni Yaşam Okulu)                                                                 

2014 - ZEHRA KORUMAZ ‘’KRİSTALİZ ve DOĞAL TAŞLAR ENERJİSİ’’  (Bilgi Paylaşım)                                                                                              

2014-2015  ‘’COLOUR FOR LİFE ‘’  ‘’COLOUR PSYCHO- DYNAMİCS Renk Uzmanı ve Terapisti MARK WENTWORTH    (Bilgi Paylaşım)                                                                                                                                                                         

2016-  ‘’RÜYALAR ve YORUMLAR’’ HÜLYA ÖZÇELİK (Bilgi Paylaşım)                                                                                                                  

2017 - ‘’RAKAMLARIN GİZEMİ ve DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ’’  YEŞİM ÖZKAZANÇ  (Bilgi Paylaşım)

2018 - ACCESS BARS EVREN GÖNENÇ(Bilgi Paylaşım)

2019 -  EBRU ALTAN KONSTELASYON ASTROLOJİK HARİTA ÇALIŞMASI

2019- NİELS PİLAAR THE NUMEROLOGY OF THE PENTAGRAM (Bilgi Paylaşım)

2019- GÖKSEL KARABAYIR KONSTELASYON DANIŞMANLIK (Aile Dizimi) (Bilgi Paylaşım)

Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı
Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Korona günlükleri kitap oldu
Korona günlükleri kitap oldu
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Anahtar Kelimeler:
Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı
Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek
E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim