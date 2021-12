Kitap | Ayşen Bulut | Rengine İlk Yolculuk raflarda yerini aldı



Yurt dışında ve Türkiye’de aldığı eğitimlerle Renkolog olan Ayşe Ayşen Bulut, Türkiye’de ilk Renk Haritası’nı oluşturdu. HS yayınevi etiketiyle çıkardığı ilk kitabı “Rengine Yolculuk” ile renkler hakkında tüm merak edilenleri okuyucuyla paylaşıyor. Bulut, renkleri ” Renklerin ne olduğunu anlamak için, önce renkleri görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerekir. Renkler kendilerine has canlı, enerjik, somurtkan ve lider tarzlarıyla yaşamın içinde öne çıkarlar. Doğada gerçekliği anlamamız için bizlere rehberlik yaparlar. “ şeklinde açıklıyor. Okuyucuya yaşam yolu rehberini sunan kitap, tüm internet kitap dağıtım satış noktalarında yer alıyor.

Ayşe Ayşen Bulut Hakkında

2002 yılında insan ve insan ruhunun ihtiyacı olan sağlık, mutluluk ve tamlık hissini oluşturmasına yardımcı olmak için yola çıkan Ayşe Ayşen Bulut, 6 yıl önce Renk analizi ile Renklerin gücünü, herkesin ve her şeyin birbiriyle nasıl bağlantıda olduğunu göstermeye başladı. Renk Yolu Akademisini kurarak burada renk analiz ve bireysel çalışmalarımda Renk bilincini geliştirerek elde edilen öz- farkındalığının önemini anlatıyor. Renklerle birlikte yol almanın zevkini eğitimlerde, atölye çalışmalarında, seminerlerinde ve bireysel çalışmalarımda renk severlere aktarıyor.

