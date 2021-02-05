Kitap | Demir Atlı Adam Serisi artık tüm kitapçılarda!

Demir Atlı Adam Serisi artık tüm kitapçılarda!

Mine Pöge ve Gürkan Genç’in kaleme aldığı bu seri, bisikleti ile dünyayı gezen Demir Atlı Adam Gürkan Genç’in, dünyanın dört bir tarafında başından geçen anılarının hikâyeleştirilerek kurgulanmış halini konu alıyor. Üstelik sadece çocuklar değil, seriyi okuyan herkes kendinden bir parçayı ve anıyı bu hikâyeler içinde rahatlıkla bulacaklar.

Peki, kitapta hangi karakterler var? Efe, Mete, Aret, Betül, Elizabeth ve Selim. Her biri ayrı bir karakter, ayrı bir dünya… Başka? Jaku Amca, Nüzhet Öğretmen ve tabii ki Demir Atlı Adam Gürkan Genç. Tanışma, Mucize, Efsane ve Gerçek olmak üzere toplam 4 kitaptan oluşan Demir Atlı Adam Serisi’ni yediden yetmişe herkes çok sevecek! Özellikle çocuklar, Gürkan Genç’i tanıdıkları için kendilerini çok şanslı hissedecekler.

Ephesus Yayınları tarafından yayımlanan bu eşsiz kitapları online kitap satış mağazalarında ve kitabevlerinde bulabilirsiniz.

Gürkan Genç kimdir? Neler yapmıştır?

15 Ocak 1979 doğumludur. İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema mezunudur. Kariyer hayatına televizyon kurumunda haber montajı yaparak başlamıştır. Sonrasında farklı kurumlarda satış temsilciliği yapıp ardından iki arkadaşı ile gıda sektörü üzerine şirket kurmuştur. Ortaklıklarının ikinci senesi olan 2010 yılının Şubat ayında şirket hisselerini devretmiş ve uluslararası gezilerine başlamıştır. 2010-2011 yılları arasında bisikleti ile Türkiye’den Japonya’ya gitmiş, Türkiye’ye döndükten sonra yol anılarını birçok eğitim kurumunda öğrencilerle paylaşmıştır. 9 Eylül 2012 tarihinde Türkiye’den bisikleti ile dünya turuna çıkmış, yola çıktıktan sekiz yıl sonra hâlâ daha (Demir Atlı Adam kitabının yayımlandığı tarihlerde) Güney Amerika kıtasında seyahatine devam etmektedir. Yabancı dili iyi derecede İngilizce ve orta derecede İspanyolca’dır. Seyahatinde dilini bilmediği ülkelerde vücut dilini kullanmaktadır. Basketbol, voleybol, futbol, snowboard, dağ bisikleti, uzun mesafe koşu, su kayağı sporlarında iyidir. Bisikleti ile dünyayı gezerken ülkesinde “Genç Kaşifler”i kurup üniversite öğrencilerine gezi bursları vermeye başlamıştır ve gene sporculara ve öğrencilere farklı alanlarda destek olmaktadır.

Hayali bir gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Spor Bakanı olmaktır.

Tüm yol anılarını Türkçe ve İngilizce www.gurkangenc.com sayfasında yazmakta ve görme engelliler için de seslendirmektedir.

Gürkan Genç, “Hayallerini gerçekleştiren insanlar geleceği değiştirirler,” diyerek demir atı ile yolculuğuna devam etmektedir.

Moğolistan’a bisikletle gittiğinde Moğol medyası kendisi için; “Atalarının at sırtında, çekik gözle terk ettiği diyarlara; badem gözü, demir atı ile gelen Türk,” yakıştırmasını yapmış;

Üstün Dökmen ise kendisi için şunları söylemiştir:

“Demir Atlı Adam, bir zamanlar terinden kan damlayan Ahal Teke atlarının torunu olan bisikletiyle dünyayı geziyor şimdi. Gezgin olmanın yanı sıra, edebiyatçı da oldu bu kitabıyla.

Yolu açık olsun, dünya ona yol olsun.”

Peki, Mine Pöge kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Bir kız çocuk ve bir erkek kedi annesidir. Adım Adım Oluşumu gönüllüsü ve Ultra Maraton koşucusudur. 9 Eylül 2012’de bisikleti ile dünya turu atmak için yola çıkmış olan Gürkan Genç’in takım arkadaşıdır. Çocuk kitapları okumayı ve yazmayı, şapka yapmayı ve takmayı sever.

Barbunya Prensesi ve Olmadık İşler Araştırma Merkezi isimli kitapların yazarıdır.

Mine Pöge çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma ile ilgili şunları düşünmektedir:

“ Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve okumayı sevmelerini istiyorsak onlara hayal güçlerini harekete geçirecek, okurken eğlenecekleri hikâyeler sunmalıyız diye düşünüyorum. Kitap seçmek, arkadaş seçmek gibidir ve bence okumanın keyfine varan çocuklar kendilerine iyi gelecek kitapları seçmeyi de öğreneceklerdir. İyi dostlar hayallerimizi sınırlamayan, aklımıza bir fikir getiren, yolumuzu açanlardır, tıpkı kitaplarımız gibi." diyor.