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Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap

Fatih Debbağ'ın 2018 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde birinciliğe değer görülen romanı Selin Beni Terk Etti, İstanbul'un son on yılına ayna tutuyor; bir kentin kültürel ve doğal mirasına sahip çıkmanın önemini, çocukların gözünden paylaşıyor.

08 Eylül 2020 Salı 10:39
Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap

Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap 

Sevginin kanatlandırdığı bir İstanbul düşü...

Fatih Debbağ'ın 2018 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde birinciliğe değer görülen romanı Selin Beni Terk Etti, İstanbul'un son on yılına ayna tutuyor; bir kentin kültürel ve doğal mirasına sahip çıkmanın önemini, çocukların gözünden paylaşıyor.
 
Film tadında bir olay örgüsü bulunan bu çok katmanlı kitap, anne babası ayrılma kararı alan Deniz'in sevdiği kız tarafından terk edilişini; tüm Türkiye'nin hafızasında yer edinen ilham verici bir toplumsal dayanışma hikâyesi üzerinden anlatıyor.



Okurlarında, kitapta adı geçen mekânları ziyaret etme isteği uyandıran yazar; bir yapıyı, yaşanmışlıkları ve hatıraları ile bir bütün olarak ele almak gerektiğini ifade ediyor ve eskiyi koruyup yaşatmanın güzelliğine vurgu yapıyor.
 

On bir yaşındaki Deniz, hayatında ilk defa terk edilir. Bu kararın ardında yatan nedenlerin izini sürerken kurduğu yeni dostluklar, ona kendisini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı verir. Bencilce davranışlarını bir kenara bırakıp, Selin'i geri kazanmanın yollarını aramalıdır. İşe, görünmez bir süper kahramana dönüşüp, etrafındakileri mutlu etmeye çalışmakla başlar. Başkalarının hayatına temas ettikçe, büyüyüp olgunlaşır.

Bu sırada, değişen sadece Deniz değildir; İstanbul da büyük bir değişimin arifesindedir. Yıkılması için gün sayılan köklü bir stat, alışveriş merkezine dönüştürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalan nostaljik bir sinema salonu ve şehir merkezinin kalbinden koparılmaya çalışılan bir park için, İstanbullular olağanüstü bir dayanışma örneği sergilemektedir...  

Çocukların saf ve temiz dünyaları üzerinden yetişkinlerin cüretkâr davranışlarına anlam yüklemeye çalışan bu düşündürücü roman, toplumsal bilince ve kültüre işaret eden sorgulayıcı bir anlatı sunuyor.

Sevginin ve dayanışmanın iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgulayan Selin Beni Terk Etti, ruhumuza umut tohumları ekiyor. 

Fatih Debbağ Hakkında
 

1972'de Mersin'de doğdu. Öyküleri, ulusal yarışmalarda ödüle değer görüldü. Çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında hep iyi bir yazar olmayı hayal eden Debbağ, öğretmen olarak çalışmakta ve yazın hayatına devam etmektedir.

ISBN - Barkod No :9786052853177


ISBN - Barkod No :9786052853177

Yazar :Fatih Debbağ

Sınıf/Yaş :5. Sınıf (10-11 Yaş), 6. Sınıf (11-12 Yaş), 7. Sınıf (12-13 Yaş)

Türü :Roman

Temalar :Aile İlişkileri, Büyüme ve Olgunlaşma, Duygular, Empati, Hak ve Özgürlükler

Baskı Detayları :120 sayfa, enso kâğıt, karton kapak, 13,5x19,5 cm

13.60 TL -%20
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
TUDEM
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