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Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran’ın, büyük ses getiren son kitabı “Z: Bir Kuşağı Anlamak” kısa sürede 5. baskıya ulaştı.

30 Haziran 2020 Salı 10:02
Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap

Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap

Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran, ikinci kitabı olan “Z: Bir Kuşağı Anlamak”ta Türkiye’nin bilinen ve bilinmeyen Z kuşağını, etkileyici ve akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor. Z: Bir Kuşağı Anlamak, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve 5. baskısıyla raflarda.

Z: Bir Kuşağı Anlamak, geniş bir sahada gerçekleştirilen titiz bir araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırlandı. Birbirinden çok farklı şartlarda ama aynı küresel köyde yaşayan Z kuşağı bireylerin gerçekleri, mücadele alanları, zenginlikleri ve giderek sevgisizleşen dünya için yaratabilecekleri farklılıklarını anlatan kitap Evrim Kuran’ın akıcı diliyle, kendine has tarzıyla bir solukta okunuyor.

Yazar Evrim Kuran, kitaba olan ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek; “Öncelikle verdiğimiz emeğin karşılığını almanın beni son derece mutlu ettiğini söylemeliyim. Z kuşağını anlamaya çalışanların ve bizzat bu kuşağın kendisinin ilgisi beni bir sonraki kitap için oldukça motive ediyor. Elbette ki Türkiye’nin farklı kentlerinde postacıların veya sayaç okuyucuların bile gitmekten imtina edebildiği mahallelere yüz yüze görüşmeler yapmak için girmek çok kolay bir karar değildi. Fakat bu kitabı yazarken sadece şanslı çocukların olduğu semtlerden ve mahallelerden yola çıkamazdık. Ben bu kuşağı bir birey, bir araştırmacı, bir anne olarak merakla bekledim. Bugüne baktığımızda da bu çalışmayla ne kadar doğru bir adım attığımı görüyorum.” dedi.

Z kuşağıyla yaşayan ebeveynlere, eğitimcilere, şirketlere önerilerin yanı sıra Z Kuşağının kendisine de önerilerin olduğu Z: Bir Kuşağı Anlamak, Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
Z Bir Kuşağı Anlamak
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