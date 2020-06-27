Zamana direnen kitaplar | TUDEM | Kitap



Tudem'in, Türk ve dünya edebiyatından özenle seçtiği ve zaman içerisinde okurların gözünde birer klasiğe dönüşen kitapları, yepyeni kapak ve sayfa tasarımları, özel ciltli baskıları ve yeniden gözden geçirilen metinleriyle ''Tudem Modern Klasikler'' adı altında toplanıyor.

Yıllar içinde yüz binlerce okura ulaşma imkânı bulan bu özel kitaplarla ilk kez tanışacak olanların hayranlıkla karşılayacakları, seçkide yer alan eserleri daha önceden okuma fırsatı bulanların ise koleksiyonlarına katma ihtiyacı duyacakları ''Tudem Modern Klasikler'', aynı zamanda değerli bir armağan niteliği taşıyor.



TÜM MODERN KLASİKLER SERİSİNDE HANGİ KİTAPLAR VAR?

Süper Gazeteciler

Meraklı çocukların bir solukta okuyacağı, her satırında gizem ve macera yüklü bir roman.

“Süper Gazete”nin bugünkü manşeti gençleri büyük bir sevince boğdu: Aytül Akal’ın yüz binlerce okura ulaşmayı başaran efsane kitabı Süper Gazeteciler, Tudem Modern Klasikler koleksiyonundaki yerini alıyor...



Son yirmi yılın en çok okunan gençlik romanlarından biri olan Süper Gazeteciler, yedinci sınıfa giden dört arkadaşın kendi çabalarıyla hazırlayıp dağıttıkları “Süper Gazete” üzerine çalışırken karşılaştıkları olaylar üzerine kurulu heyecan dolu bir serüvene açılıyor.

Dört kitaplık bir serinin ilk halkası olan Süper Gazeteciler'in birinci macerasında, Evren ve Yener, hazırladıkları “Süper Gazete”ye renk katmak için dikkat çekici bir röportaj konusu aramaya girişiyor. Bu arada, gazetede çalışmak için ısrarda bulunan Elif ve Selin’i atlatabilmek için türlü numaralara başvuruyor. Bir süre sonra karmaşık bir bulmacaya karışan gençler sıra dışı bir kaçırılma olayının peşine düşüyor.

Serüvene balıklama dalan Süper Gazeteciler, yaşanan gizemi açığa çıkarmadan rahat bir nefes alacağa benzemiyor.



"Didaktik olmaktan fersah fersah uzak duran çağdaş çocuk edebiyatının üretken kalemi Akal, asla parmak sallamadan ve mutlaka mizahın gücünden faydalanarak çocuk ruhuna sesleniyor."

İyi Kitap

İkiz Gezginler İstanbul'dan Bodrum'a

Mitolojinin giziyle seyahatin neşesini birleştiren bilgi ve heyecan dolu bir yaz tatili hikâyesi.



Lidyalılar parayı nasıl icat etti? Kral Midas’ın eşek kulaklarının sırrı ne?

Bodrum Kalesi’nde sergilenen mumya hangi prensese ait?



Dokuz yaşındaki ikizler Peri ve Ege’yle antik çağlardan günümüz Batı Anadolu’suna uzanan gizemli bir serüvene çıkmaya hazır mısınız?



Arkeolog yazar Betül Avunç’un Anadolu’nun tarihsel mirasını gelecek kuşaklara tanıtmak, çocuklara arkeolojiyi ve mitolojiyi sevdirmek amacıyla kaleme aldığı “İkiz Gezginler” serisinin ilk kitabı İkiz Gezginler İstanbul'dan Bodrum'a, Tudem Modern Klasikler koleksiyonundaki yerini alıyor...



İkiz Gezginlerin İstanbul’dan Bodrum’a uzanan macerasında, okurları birbirinden ilginç efsanelerle örülü heyecan dolu bir serüven bekliyor.



Her yaştan okurun ilgisini çekecek güçlü bir öykü kurgusuna sahip olan İkiz Gezginler İstanbul’dan Bodrum’a, geçmişin izini sürmekten keyif alan tüm edebiyatseverlere keşiflerle dolu eğlenceli bir okuma deneyimi sunmasının yanı sıra, özgün içeriğiyle ilkokul öğretmenlerinin öğrencilerine en çok tavsiye ettiği güdümlü kitaplar arasında yer alıyor.





"Kitap, sanki bir gezi rehberi gibi, yol boyu uğradıkları antik kentler ve geçmiş uygarlıklar hakkında da bilgi veriyor."

İyi Kitap

Mutluluk Sokağı

Ferda İzbudak Akıncı’nın evrensel eseri Mutluluk Sokağı, yepyeni kapak ve sayfa tasarımı, özel cildi ve gözden geçirilmiş metniyle Tudem Modern Klasikler koleksiyonu içinde yeniden okurlarla buluşuyor.

10 yaş ve üstündeki kitapseverler için keşiflerle dolu bir okuma deneyimi vadeden Mutluluk Sokağı, yeni okuluna başlamak için başka bir şehre doğru yola çıkan Utku adında bir gencin, kendini arayış öyküsüne odaklanıyor.

Kitapseverlerin kaçırmaması gereken bu özel koleksiyon baskı, aynı zamanda yılbaşı, doğum günü gibi belirli günlerde sevdiklerine kitap armağan etmekten hoşlananlar için de anlamlı bir alternatif sunuyor.

Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk

Normallik mi, kimin umurunda?!

Çizgili Pijamalı Çocuk adlı kitabıyla tanıdığımız İrlandalı yazar John Boyne’un yüz binlerce okura ulaşan Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk romanı, yepyeni kapak ve sayfa tasarımı, özel cildi ve gözden geçirilmiş metniyle Tudem Modern Klasikler koleksiyonu içinde yeniden okurlarla buluşuyor.

10 yaş ve üzerindeki “hayalperest” kitapseverleri dünyanın en sıradışı çocuklarından Barnaby Brocket’in olağanüstü dünyasıyla tanıştıran bu heyecan verici roman, fantastik macera filmlerini aratmayan hikâyesinin satır aralarında normallik-anormallik gibi soyut kavramları ve bunların değişkenliğini sorguluyor, farklılıkların zenginliğine vurgu yapıyor.

“Yanlışlıkla” dünyanın öbür ucuna uçan sekiz yaşındaki bir çocuğun türlü badirelerle sınanan yaşam mücadelesine tanıklık ettiren kitap, olaylara ve insanlara önyargısız yaklaşmanın önemine değiniyor, hoşgörünün yaşamı ne denli güzel kılabileceğinin altını çiziyor.

’in dış görünümünün kendi yaşıtlarından hiçbir farkı yok. Oysa bu “normal” görüntüsünün ardında onu son derece özel kılan bir farklılığa sahip: Barnaby uçabiliyor! Evet, yanlış anlamadınız, küçük Barnaby doğduğu günden bu yana yerçekimi kanununa karşı geliyor. Dostumuz, bu değişik durumu kendine pek dert edinmese de normallik takıntısı olan anne ve babası onun bu davranışından oldukça rahatsız. Savundukları tek bir gerçek var: Barnaby, uçmaktan vazgeçmeli, kardeşleri gibi normal bir çocuk olmalı. Aksi hâlde, ondan kurtulmaktan başka bir çareleri görünmüyor…

Farklılıklarıyla gurur duyan bir çocuğun hayatı ve en önemlisi de kendini keşif yolculuğunu sayfalarına taşıyan bu esin verici roman, bireyin başkalarından önce kendine saygı duymasının önemini hatırlatan, ustaca kaleme alınmış bir kara mizah yapıtı.

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan hikâyesiyle herkesi kendi yaşama amacını sorgulamaya yönelten Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlatımıyla son on yılın en çarpıcı yapıtları arasında yer alıyor.



"Bu, farklı olan ve bununla gurur duymayı öğrenen bir çocuğun ilham verici ve çok eğlenceli öyküsü."

The Irish Independent



Çöplük

İngiliz yazar Andy Mulligan’ın 25'ten fazla dile çevrilen Çöplük adlı romanı, yepyeni kapak ve sayfa tasarımı, özel cildi ve gözden geçirilmiş metniyle Tudem Modern Klasikler koleksiyonu içinde yeniden okurlarla buluşuyor.

12 yaş ve üzeri okurlara, çarpıcı gerçeklerle örülü, heyecan verici bir serüvenin kapılarını aralayan Çöplük, üç cesur sokak çocuğunun, hiçliğin içinden umuda uzanan yaşam mücadelesini anlatıyor.

Kitapseverlerin kaçırmaması gereken bu özel koleksiyon baskı, aynı zamanda yılbaşı, doğum günü gibi belirli günlerde sevdiklerine kitap armağan etmekten hoşlananlar için de anlamlı bir alternatif sunuyor.

Babam ve Ben

Hayalperest bir baba ve kızının nostaljik Paris sokaklarında geçen sımsıcak öyküsü.

Nobel Ödüllü yazar Patrick Modiano’nun kaleme aldığı ve ünlü çizer Jean-Jacques Sempé’nin resimlediği Babam ve Ben, Tudem Modern Klasikler koleksiyonunda yeniden okurlarıyla buluşuyor...

Biraz yaramazlık, renkli hayaller ve bolca dans… Dünyaya bir çift gözlüğün ardından bakan kahramanımız Catherine, bu özelliğinden ötürü kendini bir hayli ayrıcalıklı hissediyor. İki ayrı dünyayı keşfetmenin mucizesini yaşayan şanslı kişilerden o. Gözlüklerini taktığında algıladığı gerçek dünya ile çıkardığında gördüğü tatlı, bulanık ve pürüzsüz dünya onu uçsuz bucaksız hayallere sürüklüyor. Üstüne üstlük bir rüyadaymışçasına dans ettiği bu hayal dünyasını babasıyla paylaşmak Catherine’i her şeyden, hatta ileride annesi kadar iyi bir dansçı olma arzusundan bile daha çok mutlu ediyor.

Amerika’da yaşayan annesinden uzaktaki küçük bir kız çocuğunun “kahraman” babasıyla Paris’te geçirdiği çocukluk günleri, kimi zaman komik kimi zaman duygu yüklü anılara dönüşüyor...

Gerçek dünya bir parça sıkıcı mı? Catherine'in peşine takılın, siz de dünyaya başka bir gözle bakın.

Hitler Oyuncağımı Çaldı

II. Dünya Savaşı hikâyelerinin en farklısı, en özgünü ve şüphesiz en hakikisi…



Alman yazar Judith Kerr’in özyaşamöyküsünden yola çıkarak kaleme aldığı Hitler Oyuncağımı Çaldı, Tudem Modern Klasikler serisindeki yerini alıyor…

Doğduğunuz, büyüdüğünüz, vatanınız bildiğiniz topraklardan uzaklaştırılsanız neler hissederdiniz?

Nazi propagandasının yoğunlaştığı, Hitler'in iktidara yaklaştığı kaotik bir dönemde, Anna’nın gazeteci-yazar babası için tek kurtuluş yolu Almanya’yı terk etmektir. Hayatta kalabilmek adına sahip oldukları her şeyi geride bırakmak zorunda kalan Anna ve ailesi için mücadele zamanıdır...

30’lu yılların Avrupa'sına ve sivrilmekte olan Hitler Almanya'sına dokuz yaşındaki Anna’nın gözünden bakan bu dokunaklı kitap, savaşın soğuk yüzünü okurlarına hissettirmeden savaşı anlatmayı başarabilen nadir eserlerden.

Parçalanan hayatları umut yolunda birleştiren Hitler Oyuncağımı Çaldı, duygu sömürüsünden uzak, gerçeklerle örülü naif bir yaşam öyküsünün kapılarını aralıyor.



“Her zaman etkili bir hikâyedir bu ama yıllar geçtikçe daha da anlamlı bir hâle gelmiştir; çünkü Hitler döneminin olduğu kadar, bizim zamanımızın da hikâyesidir.”

Michael Morpurgo

Savaş Atı

İngiliz çocuk ve gençlik edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo'dan hüznün ve umudun kol kola yürüdüğü destansı bir dostluk hikâyesi…

Morpurgo'nun bu üç ödüllü başyapıtı, I. Dünya Savaşı’nda yaşanan sıra dışı olayları Joey adında bir atın ağzından aktaran çağdaş bir klasik.

Altı aylık bile değilken hayvan pazarında açık arttırmaya çıkarılan Joey, sarhoş bir adama satılır. Niyeti bir buzağı almak olan adamın oğlu Albert, Joey’i görür görmez âdeta ona hayran kalır. Birlikte büyüyen Albert ve Joey asla koparılamayacak bir dostluk bağıyla birbirlerine bağlanır. Ta ki günlerden bir gün, bankaya olan ipotek borcunu ödemek için paraya ihtiyacı olan Albert’ın babası, Joey’i İngiliz ordusuna satana kadar...



Uzun yıllar Broadway ve West End sahnelerinde görkemli bir tiyatro oyunu olarak sergilenen Savaş Atı, 2011 yılında Steven Spielberg tarafından beyazperdeye de uyarlanarak en iyi film kategorisi dâhil pek çok dalda Oscar ödüllerine aday gösterilmişti.



Her yaştan okurun kalbini fetheden bu duygu yüklü romanın etkisinden uzun süre kurtulamayacaksınız...

"Morpurgo’nun anlatımı o kadar kavrayıcı ki, okumaya başladıktan kısa süre sonra Joey’le okuyucu arasında yakınlık kuruluyor.” Bir Dolap Kitap



“Savaş ve hayvanlar hakkında kaleme aldıklarıyla harikalar yaratan Michael Morpurgo, öğüt verici bir üslup takınmaksızın, önemli duygulara ve hislere ışık tutuyor.” Guardian