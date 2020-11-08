20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sonuçları açıklandı

20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu!

Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, TC.Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve TC.Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkıları ile yapılan festivalin ödülleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılında gerçekleşecek festivalde sahiplerine takdim edilecek.

2021 yılında daha güçlü bir festival…

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçmiş yıllardaki formatta yapılamayan festivalin başkanı Hüseyin Sıtkı yaptığı açıklamada; “ 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalimizi uzun süre iptal edip etmeme konusunda tereddüt yaşadık. Ancak korona virüs rakamlarında tüm dünyada yeniden artış yaşanması ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasından ötürü, ödül törenimizi 2021 yılına erteleme kararı aldık. Bunun yanı sıra, festivalimizin web sayfasında online yayınlayacağımız ilk 10 kısa ve belgesel filmleri yaşanan İzmir depremi nedeniyle önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde gösterme kararını da aldık. Bizler, festival çalışmalarımızı aynı heyecanla sürdürerek, 2021 yılında daha güçlü bir festivali gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Bu süreçte festivalimize katılacağını bildiren tüm sanatçı ve dostlara, destek veren kurumlarımıza festival komitesi adına teşekkür ediyor, deprem ve pandeminin yarattığı etkileri ve acıları paylaşıyoruz.” Dedi

Festivalin özel ödüllerine layık görülen isimler sırasıyla;

Vefa ödülü’Münir Özkul adına Kızı Güner Özkul

Yaşam Boyu Onur ödülü Füsun Demirel

Yaşam Boyu Onur Ödülü Selçuk Yöntem

2019 Seyirci Özel Ödülü Misafir Filmi

Festivalin birincileri ise şöyle sıralanıyor;

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Türkiye birincisi

Yaylacı Filmi Fatih Ertekin

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Almanya birincisi

Barfuss Durch Glas Timur Küçükince

1,Belgesel Yarışması birincisi

Sevan the Craftsman ve Kadın Olmanın Günahı filmleri ile Yönetmen Ümran Safter

8. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması En’leri

Birol Ünel- Jüri Özel Ödülü Kraliçe Lear

En iyi Senaryo Kronoloji – Ali Aydın

En iyi Görüntü Yönetmeni Aden –Barış Aygen

En iyi Erkek Oyuncu Nuh Tepesi

Haluk Bilginer

Ali Atay

En iyi Kadın Oyuncu Kız Kardeşler

Cemre Ebüzziya

Helin Kandemir

Ece Yüksel

En iyi Yönetmen Kız Kardeşler / Emin Alper

En iyi Film Nuh Tepesi