20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sonuçları açıklandı

20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu!
Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, TC.Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve TC.Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkıları ile yapılan festivalin ödülleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılında gerçekleşecek festivalde sahiplerine takdim edilecek.
2021 yılında daha güçlü bir festival…
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçmiş yıllardaki formatta yapılamayan festivalin başkanı Hüseyin Sıtkı yaptığı açıklamada; “ 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalimizi uzun süre iptal edip etmeme konusunda tereddüt yaşadık. Ancak korona virüs rakamlarında tüm dünyada yeniden artış yaşanması ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasından ötürü, ödül törenimizi 2021 yılına erteleme kararı aldık. Bunun yanı sıra, festivalimizin web sayfasında online yayınlayacağımız ilk 10 kısa ve belgesel filmleri yaşanan İzmir depremi nedeniyle önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde gösterme kararını da aldık. Bizler, festival çalışmalarımızı aynı heyecanla sürdürerek, 2021 yılında daha güçlü bir festivali gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Bu süreçte festivalimize katılacağını bildiren tüm sanatçı ve dostlara, destek veren kurumlarımıza festival komitesi adına teşekkür ediyor, deprem ve pandeminin yarattığı etkileri ve acıları paylaşıyoruz.” Dedi
Festivalin özel ödüllerine layık görülen isimler sırasıyla;
Vefa ödülü’Münir Özkul adına Kızı Güner Özkul
Yaşam Boyu Onur ödülü Füsun Demirel
Yaşam Boyu Onur Ödülü Selçuk Yöntem
2019 Seyirci Özel Ödülü Misafir Filmi
Festivalin birincileri ise şöyle sıralanıyor;
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Türkiye birincisi
Yaylacı Filmi Fatih Ertekin
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Almanya birincisi
Barfuss Durch Glas Timur Küçükince
1,Belgesel Yarışması birincisi
Sevan the Craftsman ve Kadın Olmanın Günahı filmleri ile Yönetmen Ümran Safter
8. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması En’leri
Birol Ünel- Jüri Özel Ödülü Kraliçe Lear
En iyi Senaryo Kronoloji – Ali Aydın
En iyi Görüntü Yönetmeni Aden –Barış Aygen
En iyi Erkek Oyuncu Nuh Tepesi
Haluk Bilginer
Ali Atay
En iyi Kadın Oyuncu Kız Kardeşler
Cemre Ebüzziya
Helin Kandemir
Ece Yüksel
En iyi Yönetmen Kız Kardeşler / Emin Alper
En iyi Film Nuh Tepesi