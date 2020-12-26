Atlı Köşk’te Caz Konseri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yapacak.

Çağıl Kaya Trio’nun sahne alacağı "Atlı Köşkte Caz" konseri 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da TRT2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Atlı Köşk’te Caz, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön safhalarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese bir teşekkür anlamı taşıyor.

Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında olacak.

Çağıl Kaya Trio

Çağıl Kaya (Vokal), Tamer Temel (Saksafon), Eylül Biçer (Gitar)

Ankara doğumlu Çağıl Kaya, üniversite yıllarında TRT İzmir Korosu ile sayısız konser verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde müzikoloji okuyan Kaya, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. Bu dönemde profesyonel müzik hayatına başlayan sanatçı, İstanbul Caz Festivali, ODTÜ Caz Günleri, Ege Üniversitesi Kampüste Caz Günleri, Lefkoşa Caz Festivali gibi sayısız festivalin konuğu oldu. "Çağıl Kaya Band", "Bir Şeyler Eksik" ve "Çağıl Kaya & Moda String Trio" projelerini yürüttü.

İlk albümü "Bir Parça Ay Biraz Kuş", 2014 yılında yayınlandı. 2017’de yaşadığı şehirlerin, çalıştığı müzisyenlerin ona kattıklarını, çeşitliliği, kaosu ve düşlerini birleştirdiği "Şimdilik Her Şey Yolunda" adlı ikinci albümünü çıkartan Kaya, en son 2020’de 30. Akbank Caz Festivali özel albümünde yer aldı.

Çağıl Kaya, sahnede teatral ögeler ve şaşırtıcı ses doğaçlamaları aracılığıyla, dinleyiciyi anlattığı hikayelerin içine çekiyor.